Berlin - CDU-Chef Armin Laschet hat für seine den Rückhalt der engeren Parteispitze für eine Kanzlerkandidatur erhalten. „Das CDU-Präsidium spricht sich dafür aus, dass Armin Laschet als Kandidat der Union in den Bundestagswahlkampf 2021 gehen soll“, hieß es am Montag nach der Sitzung aus Parteikreisen. In der Sitzung sei diesbezüglich ein „klares Meinungsbild“ erkennbar geworden.