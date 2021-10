union CDU-Politikerin Yvonne Magwas aus Sachsen soll Bundestagsvizepräsidentin werden

Die sächsische CDU-Politikerin Yvonne Magwas soll Vizepräsidentin des Bundestags werden. Das sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus am Montag vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Die 41 Jahre alte Magwas ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion.