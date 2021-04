CDU: Laschet will Kanzlerfrage zwischen Ostern und Pfingsten klären

Wer wird Nachfolger der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer? Diese Frage wird nicht mehr im Jahr 2020 entschieden. Die Corona-Pandemie hat allen Planungen der Union einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der für April geplante Parteitag musste in den Dezember verschoben werden und wurde inzwischen erneut abgesagt.

Es bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der von Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt wird, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Durch die Krise ist eine neue Ausgangssituation entstanden, da Jens Spahn durch sein Amt stärker in den Fokus gerückt ist. Zudem wird auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt.

Die Entwicklungen bei der CDU im Newsblog

Merz gewinnt Abstimmung der Jungen Union

11.10 Uhr: Die Junge Union (JU) plädiert mit großer Mehrheit für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden. Bei einer zweiwöchigen Mitgliederbefragung des Parteinachwuchses kam Merz auf 51,6 Prozent der Stimmen, wie JU-Chef Tilman Kuban am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen lag mit 27,9 Prozent auf Platz zwei vor NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der 19,8 Prozent der Stimmen erzielte.

Merz verteidigt Intrigen-Vorwurf gegen CDU-Spitze

10.45 Uhr: Friedrich Merz hat seinen Vorwurf der Intrige gegen Teile der Parteispitze verteidigt. In jeder Familie, selbst in der besten, gebe es mal einen ordentlichen Krach, rechtfertigte Merz im Deutschlandfunk seine harsche Wortwahl. Das sei aber jetzt erledigt und nun blicke man gemeinsam nach vorne. Merz hatte zuvor Teilen der Parteispitze vorgeworfen, die von ihr beschlossene Verschiebung des CDU-Bundesparteitages sei nicht wie zur Begründung angegeben in erster Linie der Corona-Pandemie geschuldet, sondern „der letzte Teil der Aktion 'Merz verhindern'“ gewesen. Das Partei-„Establishment“ wolle ihn nicht als neuen Vorsitzenden.

Im Deutschlandfunk versicherte Merz nun, er habe durchaus aus Respekt vor den Parteigremien. Vergleiche zwischen seinem Auftreten und dem von US-Präsident Donald Trump wies er zurück. „Ich bin nicht der deutsche Trump“, sagte Merz. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die nicht erneut antritt, übte am Sonntagabend indirekt erneut Kritik am Verhalten von Merz. Der Vorgang habe „ganz sicher gezeigt, wohin es führt, wenn man eine Auseinandersetzung um den Parteivorsitz in der Tonalität führt, wie das der Fall gewesen ist“, sagte sie in der ZDF-Sendung „berlin direkt“. Dies führe dazu, „dass die Partei dann in der Tat Schaden erleiden kann“. Auch die CDU-Basis erwarte von den führenden Politikern der Partei, „respektvoll miteinander umzugehen“.

Wettbewerb gehöre zur Demokratie, sagte Röttgen zu den innerparteilichen Debatten der vergangenen Tage im WDR. „Nur das darf kein Streit werden, schon gar nicht öffentlich, schon gar nicht in diesen Zeiten“, hob er weiter hervor. Wichtig sei ein Rennen um Inhalte. Dabei gehe er davon aus, „dass ich ganz gut im Rennen liege“

Vorsitzkandidaten einigen sich auf Parteitag Mitte Januar

21.21 Uhr: Die drei CDU-Vorsitzkandidaten haben sich darauf geeinigt, die Führungsfrage der Partei bei einem Parteitag Mitte Januar zu lösen. Das teilte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Samstagabend per Twitter mit. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen hätten sich nach intensiver Beratung verständigt, den Bundesvorstand der CDU zu bitten, den Parteitag zu diesem Zeitpunkt durchzuführen.

Ziemiak schrieb: „Die Kandidaten präferieren einen zentralen Präsenzparteitag. Wenn das und auch ein dezentraler Präsenzparteitag nicht möglich sein sollten, plädieren sie für einen Online-Parteitag mit digitaler Wahl des Bundesvorstandes.“ Diese Wahl soll dann anschließend durch eine einmalige schriftliche Schlussabstimmung bestätigt werden. Über das Verfahren im Einzelnen sowie die rechtlichen und technischen Fragen soll laut Ziemiak abschließend in der CDU-Vorstandssitzung am 14. Dezember entschieden werden.

Gerade in so schwierigen Zeiten sei Einigkeit in der CDU besonders wichtig für Deutschland, schrieb Ziemiak. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Kandidaten dieses starke Zeichen der Einigkeit senden“, erklärte der Generalsekretär. An dem Gespräch hat demnach auch die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer teilgenommen.

Kramp-Karrenbauer rügt Merz' Kritik zum Parteitag

9.13 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat der Kritik ihres Parteikollegen Friedrich Merz widersprochen, dass die Verschiebung des CDU-Parteitags ein Manöver gewesen sei, um ihn als Vorsitzenden zu verhindern. „Ich kenne niemanden, der das will“, sagte sie am Freitag bei RTL/NTV. „Für meinen Geschmack gibt es zurzeit überhaupt viel zu viele Verschwörungstheorien, die in Deutschland unterwegs sind.“

Die Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, sei keinem leicht gefallen. Nachdem Merz diese Äußerungen getätigt habe, „haben mich danach viele Reaktionen von Mitgliedern des Bundesvorstands erreicht - im Übrigen auch Anhänger von Friedrich Merz - die sich schon in ihrer Ehre auch gekränkt gefühlt haben, dass man ihnen so etwas unterstellt.“

Der Bundesvorstand hatte wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eine Verschiebung des Parteitags beschlossen, der zuletzt für den 4. Dezember geplant war. Merz hielt daraufhin Teilen des „Parteiestablishments“ vor, ihn verhindern zu wollen. Die Absage sei „der letzte Teil der Aktion „Merz verhindern““ in der CDU. Merz strebt wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen die Nachfolge Kramp-Karrenbauers an, die nicht wieder kandidiert.

„Spiegel“: Merz drohte mit öffentlicher Eskalation

17.30 Uhr: Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat in der Frage der Verschiebung des CDU-Parteitags nach einem Medienbericht intern schon vorher mit öffentlichem Streit gedroht. Im Kreis der engsten CDU-Führung, die am Sonntag mit den Vorsitzkandidaten über die Parteitagsplanung beraten habe, habe er mit einer öffentlichen Eskalation für den Fall gedroht, dass der Parteitag immer weiter verzögert werde, berichtete der „Spiegel“ unter Berufung auf Teilnehmer. Merz wollte den Bericht am Donnerstag nicht kommentieren, da er sich grundsätzlich nicht öffentlich zum Verlauf vertraulicher Gespräche äußere, wie ein Sprecher mitteilte.

In dem Bericht hieß es unter Berufung auf verschiedene Teilnehmer, Merz habe gesagt, dann werde es „eisige Luft“ beziehungsweise „bleihaltige Luft“ geben. Merz will genauso wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen Parteichef werden. Im Verlauf des Gesprächs war man am Sonntag übereingekommen, den für 4. Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag abzusagen. Darüber hinaus konnte man keine Einigkeit über die weitere Planung erzielen. Am folgenden Tag griff Kandidat Merz Teile der Parteiführung in mehreren Interviews massiv an.

Beyer: Verhalten von Merz disqualifiziert ihn für höhere Ämter

17 Uhr: Der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat das Verhalten des Vorsitzbewerbers Friedrich Merz in Verbindung mit der Verschiebung des CDU-Bundesparteitages scharf kritisiert. Merz zeige damit fehlenden „Respekt vor den demokratischen Gremien dieser Partei“, sagte Beyer am Mittwoch der „Rheinischen Post“. „Das gehört sich nicht und disqualifiziert jeden für höhere Ämter.“ Der CDU-Vorstand hatte am Montag den bis dahin für den 4. Dezember geplanten Bundesparteitag mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Wenn auch Anfang 2021 kein Präsenzparteitag möglich ist, soll möglicherweise ein digitaler Parteitag abgehalten werden.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kündigte einen Vorstoß für eine Reform des Parteiengesetzes an. „Wir müssen die Rechtsunsicherheit für Digitalparteitage schnell beenden. Ich habe deshalb den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages damit beauftragt, eine verfassungsfeste Lösung zu finden“, sagte Schäuble nach Informationen des Düsseldorfer „Handelsblatt“ am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion. Der Bundestag solle dazu „in den nächsten Wochen“ eine Reform beschließen, sagte Schäuble demnach weiter. Ein Sprecher des Justizressorts sagte in Berlin, ein Vorstoß für eine solche Neuregelung müsse aus dem Parlament kommen, nicht aus der Regierung. Bisher sind zwar Digitalparteitage möglich, Personenwahlen und Abstimmungen über Satzungsänderungen aber nach gängiger Rechtsauffassung nicht. Davon betroffen ist derzeit auch die Linkspartei, die eigentlich am kommenden Wochenende eine neue Führung wählen wollte. Auch dies wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Merz äußert scharfe Kritik

11 Uhr: Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat seine Kritik an der Verschiebung des CDU-Parteitags bekräftigt und seinem Mitbewerber Armin Laschet eigennütziges Agieren vorgeworfen. Er habe „ganz klare, eindeutige Hinweise“ darauf, dass Laschet die Devise ausgegeben habe, „er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern“, sagte Merz der Zeitung „Welt“. „Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen“ betonte er. „Wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben.“ Die am Montag vom Parteivorstand beschlossene Absage des Wahlparteitages am 4. Dezember sei „der letzte Teil der Aktion 'Merz verhindern' in der CDU“, sagte Merz weiter. „Und das läuft mit der vollen Breitseite des Establishments in Berlin“, fügte der frühere Unionsfraktionschef hinzu.

Für den weiteren innerparteilichen Wahlkampf erwartet Merz weitere Hindernisse: „Es ist doch kein Zufall, dass immer wieder Gerüchte über einen neuen, vierten Kandidaten gestreut werden.“ Er fügte hinzu: „Alle drei Kandidaten sollen zerschlissen und ermüdet werden, um dann möglicherweise in letzter Sekunde einen Überraschungskandidaten zu präsentieren.“ Das werde „systematisch so vorbereitet“. Die amtierende Parteiführung mit der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Generalsekretär Paul Ziemiak forderte Merz auf, sie sollten „keine substanziellen Sach- oder Personalentscheidungen mehr treffen“. Ab dem 1. Januar 2021 habe die Partei „keine uneingeschränkt legitimierte Führung“ mehr. Dennoch will Merz weiter für seine Wahl als Vorsitzender kämpfen.

Mohring schlägt Freiluft-Parteitag der CDU im Frühjahr vor

7 Uhr: Nach der Verschiebung des CDU-Parteitags hat Präsidiumsmitglied Mike Mohring ein Treffen der Delegierten unter freiem Himmel im Frühjahr angeregt. „Wir sollten uns spätestens im Januar auf einen konkreten Zeitplan verständigen“, sagte der frühere Thüringer CDU-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Notfalls kann man dann fürs Frühjahr, wenn die Tage wieder wärmer werden, auch eine Open-Air-Lösung ins Auge fassen.“ Als möglichen Veranstaltungsort nannte Mohring ein Fußballstadion. „Ein Präsenzparteitag wäre für alle von Vorteil. Parteitage leben vom direkten Erlebnis der Reden und der Stimmung vor Ort“, betonte er.

CDU-Vorstand beschließt Verschiebung des Bundesparteitags

13 Uhr: Der für Anfang Dezember geplante CDU-Parteitag, auf dem ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden sollte, wird wegen der hohen Corona-Infektionszahlen verschoben. Das beschloss der CDU-Vorstand, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Gremiensitzungen mitteilte. Die Parteispitze bevorzugt demnach aber weiterhin einen Präsenzparteitag. Über das weitere Vorgehen soll Mitte Dezember erneut beraten werden. Wenn die Corona-Pandemie einen Präsenzparteitag nicht zulasse, müsse über Alternativen wie einen digitalen Parteitag und eine Briefwahl beraten werden, sagte Ziemiak. Spätestens im Januar soll demnach eine endgültige Entscheidung fallen. Vor den Sitzungen der CDU-Spitze war über verschiedene Alternativen zu dem Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart spekuliert worden. Im Gespräch waren neben einer Verschiebung auch andere Veranstaltungsorte oder ein dezentraler Parteitag an verschiedenen Orten. Die amtierende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im Februar ihren Rückzug angekündigt.

Merz sieht „beachtliche Teile“ des CDU-Establishments gegen sich

11 Uhr: Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sieht weite Teile seiner eigenen Partei gegen sich. Er merke seit einigen Wochen: Es gebe „beachtliche Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde“, sagte er am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Vor diesem Hintergrund ist laut Merz auch die aktuelle Debatte um die Verschiebung des CDU-Parteitags zu sehen.

Der ist eigentlich für den 4. Dezember in Stuttgart geplant. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schlug aber eine Verschiebung auf nächstes Frühjahr vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus den Beratungen der CDU-Spitze erfuhr. Eine endgültige Entscheidung muss der am Vormittag tagende Bundesvorstand treffen.

Merz hatte sich zuvor für einen Präsenz-Parteitag ausgesprochen. Am Montag sagte er, wenn ein Präsenz-Parteitag nicht möglich sei, könne er als digitaler Parteitag stattfinden.

Merz pocht auf Klärung der Führungsfrage noch in diesem Jahr

23.30 Uhr: Der für den CDU-Vorsitz kandidierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat sich dafür ausgesprochen, den geplanten Wahlparteitag Anfang Dezember wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten: Kontakte reduzieren, wo es nur gehe. „Dieser Parteitag ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, kann verschoben werden“, sagte er der „Welt am Sonntag“ („WamS“). Alle anstehenden Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden. „Wir müssen alle Kraft, Energie und Anstrengungen jetzt auf die Bekämpfung der Pandemie richten. Die Menschen in Deutschland haben weniger denn je ein Verständnis dafür, dass Parteien sich nun mit sich selbst beschäftigen.“

Laschet will CDU-Wahlparteitag verschieben

8 Uhr: Der für den CDU-Vorsitz kandidierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat sich dafür ausgesprochen, den geplanten Wahlparteitag Anfang Dezember wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten: Kontakte reduzieren, wo es nur gehe. „Dieser Parteitag ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, kann verschoben werden“, sagte er der „Welt am Sonntag“ („WamS“). Alle anstehenden Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden. „Wir müssen alle Kraft, Energie und Anstrengungen jetzt auf die Bekämpfung der Pandemie richten. Die Menschen in Deutschland haben weniger denn je ein Verständnis dafür, dass Parteien sich nun mit sich selbst beschäftigen.“

Laschet konkurriert um den Vorsitz mit dem Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen. Laut RTL/ntv-„Trendbarometer“ vom Samstag würden sich 45 Prozent der CDU-Mitglieder für Merz, 24 Prozent für Laschet und 13 Prozent für Röttgen entscheiden, wenn sie selbst wählen könnten. Merz will den Parteitag auf jeden Fall stattfinden lassen. „Wir müssen ihn stattfinden lassen, trotz Corona - und wir sollten auch nicht zulassen, dass da der Vergleich gemacht wird zwischen Volksfest, Oktoberfest und Fußballspiel“, hatte er am Donnerstagabend auf einer CDU-Veranstaltung in Hamburg gesagt.

Hans: CDU-Präsenzparteitag wäre „verheerendes Signal“

7 Uhr: In der Diskussion über den für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten CDU-Parteitag hat sich auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) klar gegen eine Präsenzveranstaltung ausgesprochen. Es sei bei der derzeitigen Corona-Infektionslage nicht vermittelbar, dass Tausend Delegierte zu einem Treffen nach Baden-Württemberg reisten. „Dies wäre ein verheerendes Signal - auch mit Blick auf die Einschränkungen, die wir unseren Bürgerinnen und Bürgern coronabedingt im Alltag zumuten“, sagte Hans der „Rheinischen Post“ (Samstag).

CDU-Parteitag in Stuttgart in Gefahr

18 Uhr: Der für den 4. Dezember geplante CDU-Parteitag in Stuttgart zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wird wegen der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen immer unwahrscheinlicher. Am Montag beraten Parteipräsidium und –vorstand erneut über das Vorgehen. Die Schwierigkeit dabei ist: Reine Online-Parteitage sind bei Personenwahlen bislang nicht zulässig. Als relativ sicher gilt noch, dass Stuttgart als Veranstaltungsort nicht zu halten ist. In Baden-Württemberg ist der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner am Tag überschritten.

Umfrage: Spahn bei Frage zu CDU-Vorsitz vorn - Söder bei K-Frage

10 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hätte eine Umfrage zufolge bei den Bürgern gute Karten aus CDU-Vorsitzender, aber wenige gute als Kanzlerkandidat der Union. In einer Umfrage des Instituts Kantar für die Funke Mediengruppe gaben 22 Prozent an, sie trauten am ehesten Spahn zu, ein guter CDU-Vorsitzender zu werden. Allerdings bewirbt sich der Gesundheitsminister gar nicht für den Parteivorsitz, sondern tritt im Team mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an.

19 Prozent trauten in der Umfrage Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz am ehesten zu, ein guter CDU-Chef zu sein, 17 Prozent nannten Laschet und 8 Prozent den Außenpolitiker Norbert Röttgen. Bei dem auf einen Tag verkürzten Parteitag soll am 4. Dezember in Stuttgart ein Nachfolger für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden.

Anders sieht es in der Frage aus, welchem Unionspolitiker zugetraut wird, ein guter Bundeskanzler zu werden. Hier liegt in der Kantar-Umfrage CSU-Chef Markus Söder mit 34 Prozent vorn, obwohl der bayerische Ministerpräsident immer wieder betont, sein Platz sei in Bayern. Merz kam hier nur auf 12 Prozent, Spahn auf 8, Laschet auf 7 und Röttgen auf 5 Prozent.

Brinkhaus ruft CDU-Vorsitzkandidaten zu Einigung vor Parteitag auf

6.30 Uhr: CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Bewerber um den CDU-Vorsitz aufgefordert, sich vor dem Bundesparteitag im Dezember auf einen Kandidaten zu einigen. „Ich wünsche mir, dass es eine Einigung gibt und dass wir dann gemeinsam in das nächste Jahr gehen. Ohne Verlierer“, sagte Brinkhaus am Freitag dem Portal „ThePioneer“. Er merke in den Gesprächen mit der Parteibasis eine „sehr, sehr große Sehnsucht“ danach. Es sei besser, „wenn alle ihre Qualitäten zusammenbringen, als dass man hinterher Gewinner und Verlierer hat“, betonte der CDU-Politiker. Die CDU sei mit den Kandidaten breit aufgestellt, „von der Wirtschaftskompetenz bis hin zur Kompetenz bei Integrationsfragen“. Das solle genutzt werden.