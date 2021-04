CDU-Bundesspitze statt Politik-Rente: Haseloff im Karriere-Hoch

Wittenberg - Noch vor einem Jahr standen alle Vorzeichen darauf, dass Reiner Haseloff zur Landtagswahl in diesem Juni seine politische Karriere beendet, jetzt ist davon keine Rede mehr: In den kommenden Wochen soll er zum CDU-Spitzenkandidaten für eben jene Wahl gekürt werden, seit Kurzem amtiert er als Bundesratspräsident und seit Samstag sitzt er erstmals als stimmberechtigtes Mitglied im ...

Noch vor einem Jahr standen alle Vorzeichen darauf, dass Reiner Haseloff zur Landtagswahl in diesem Juni seine politische Karriere beendet, jetzt ist davon keine Rede mehr: In den kommenden Wochen soll er zum CDU-Spitzenkandidaten für eben jene Wahl gekürt werden, seit Kurzem amtiert er als Bundesratspräsident und seit Samstag sitzt er erstmals als stimmberechtigtes Mitglied im CDU-Bundespräsidium.

Im Februar wird er 67 Jahre alt, doch die Rente scheint wieder in deutliche Ferne gerückt - stattdessen passen die Funktionen des Wittenbergers kaum mehr auf eine Visitenkarte. Ist das ein Beleg dafür, dass das Leben nicht nur im Schlager mit 66 Jahren erst anfängt? „Ja, ich bin der Beweis dafür“, sagt Haseloff nach seiner Wahl ins Bundespräsidium der Deutschen Presse-Agentur.

„Das Alter ist sekundär, wenn man Lust am Gestalten hat“, fügt er an, auch wenn das in der derzeitigen Corona-Zeit auch schwierig und anstrengend sei. Entscheidend sei es, eine Aufgabe zu haben, eine klare Vision, was man noch gestalten wolle und ein gutes Team.

Tatsächlich scheint gerade das Corona-Management Haseloff neue Freude an der Politik gegeben zu haben. In den vergangenen Jahren wirkte er mehrfach müde, neigte seit jeher dazu, bei schwierigen und unangenehmen Botschaften seinen Fachministern die Kommunikation zu überlassen.

Das ist seit Corona anders: Der Regierungschef ist Dauergast bei den wöchentlichen Landespressekonferenzen, in denen die Corona-Lage und die neuen Regeln vorgestellt werden. Dabei erklärt er neue Einschränkungen selbst - wenn auch oft in ausschweifenden und abschweifenden Wortbeiträgen. Und es ist ihm anzusehen, dass ihm die angespannte Corona-Lage und ihre Folgen ernsthafte Sorgen bereiten.

Haseloff ist schon lange politisch aktiv. Noch zu DDR-Zeiten trat der verheiratete Katholik in die CDU ein. Er arbeitete damals als Physiker in der Umweltforschung. Nach der Deutschen Einheit wurde er erst Chef des Arbeitsamts in seiner Heimat Wittenberg, dann Staatssekretär und Minister für Wirtschaft. Seit 2011 ist er Regierungschef - wenn es nach ihm und seiner Partei geht, bleibt er das auch nach der Landtagswahl im Juni.

Haseloffs Thema: Angleichung zwischen Ost und West

Seine Stimme im CDU-Bundespräsidium will er nutzen, um wichtige strategische Entscheidungen im Sinne Sachsen-Anhalts und des Ostens zu beeinflussen. Jahrelang kämpfte er, dass der Ausstieg aus der klimaschädlichen Verstromung der Kohle für die Revierregionen glimpflich ausgeht. Der Bund sagte Milliardenhilfen zu, von denen auch der Süden Sachsen-Anhalts mit seinem Revier profitiert.

Haseloffs größtes Thema dürfte die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West sein. Regelmäßig wirbt er für mehr ostdeutsche Führungskräfte, mehr Bundeseinrichtungen im Osten und eine gerechtere Verteilung wichtiger Unternehmenssteuern zwischen den Städten, in denen Konzerne sitzen und jenen, in denen produziert wird.

Daran wolle er weiterarbeiten, sagt Haseloff.

„Wenn meine Generation mal in Rente ist, dann ist die letzte Generation weg, die die Wende politisch voll miterlebt hat.“ Ihm sei es wichtig, die weitere Angleichung der Regionen mitzugestalten, damit man zwar in den früheren Grenzgebieten weiter an die deutsche Teilung erinnert werde, sie sich aber nicht mehr in allen Statistiken abbilde. (dpa)