Der britische Premier ist am frühen Morgen per Zug in Kiew eingetroffen.

Kiew/London - Der britische Premierminister Keir Starmer ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Es ist die erste Reise in die Ukraine des Labour-Politikers seit seinem Amtsantritt im Sommer. Starmer kam am Morgen per Zug in Kiew an.

Der britischen Regierung zufolge will Starmer mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine „100-jährige Partnerschaft“ in den Bereichen Sicherheit, Wissenschaft, Energie und Handel schließen. London werde zudem 40 Millionen Pfund (etwa 47,4 Millionen Euro) an Wirtschaftshilfe für das Land zur Verfügung stellen.

Großbritannien hat der Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 umgerechnet mehr als 15 Milliarden Euro militärische und zivile Unterstützung zugesagt. Zudem wurden etwa 50.000 ukrainische Soldaten auf britischem Boden ausgebildet.

Zusammenarbeit bei maritimer Überwachung und Drohnen

Der Besuch Starmers kommt wohl nicht zufällig kurz vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar, dessen Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine als fraglich gilt. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte Kiew kürzlich einen Besuch abgestattet.



Das Partnerschaftsabkommen sieht eine Zusammenarbeit unter anderem bei der maritimen Sicherheit gegen russische Aktivitäten im Schwarzen Meer und technologischen Projekten wie etwa bei Drohnen vor. Zudem soll ein System zum Aufspüren von Getreide entwickelt werden, das von Russland aus besetzten ukrainischen Gebieten exportiert wird.

„Die Kraft unserer langjährigen Freundschaften darf nicht unterschätzt werden“, sagte Starmer einer Mitteilung zufolge. Die Unterstützung der Ukraine sei elementarer Bestandteil des Sicherheitskonzepts seiner Regierung.