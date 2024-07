Biden: Bin die am besten qualifizierte Person für den Job

Washington - In der Debatte um seine geistige Fitness zeigt sich US-Präsident Joe Biden weiterhin überzeugt von seiner Kompetenz für das Amt. „Ich glaube, ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job“, sagte Biden bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem Nato-Gipfel in Washington. Auf Nachfrage betonte er, es gehe ihm nicht um sein politisches Vermächtnis. „Ich möchte die Arbeit, die ich begonnen habe, zu Ende bringen“, sagte Biden.

Zuvor hatte Biden an einer wichtigen Stelle einer Rede am letzten Gipfeltag ausgerechnet den Namen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem von Kremlchef Wladimir Putin vertauscht.