Ausreise ausgesetzt Anis Amri war geduldet - Das bedeutet „Duldung” in Deutschland

Berlin - Der terrorverdächtige Tunesier Anis Amri war in Deutschland geduldet. Eine entsprechende Bescheinigung fanden die Ermittler in dem LKW, der am Breitscheidplatz in Berlin in den Weihnachtsmarkt raste.