Anis Amri: Wann darf die Polizei öffentlich nach Verdächtigen fahnden?

Halle (Saale) - Wenn die Polizei mit Fotos oder Phantombildern an die Öffentlichkeit geht, um mutmaßliche Verbrecher zu ermitteln, trifft dies in der Regel auf großes Interesse. Heute genügt ein Klick, um Artikel mit allen Kontakten seines Sozialen Netzwerks zu teilen. Das können Hunderte Leute auf einmal sein. Aber genau das ist in manchen Fällen nicht ...

Wenn die Polizei mit Fotos oder Phantombildern an die Öffentlichkeit geht, um mutmaßliche Verbrecher zu ermitteln, trifft dies in der Regel auf großes Interesse. Heute genügt ein Klick, um Artikel mit allen Kontakten seines Sozialen Netzwerks zu teilen. Das können Hunderte Leute auf einmal sein. Aber genau das ist in manchen Fällen nicht gewünscht.

Auch bei der Suche nach dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri gibt es rechtliche Hürden

Deshalb gab es auch bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin Irritationen: Am Mittwoch veröffentlichten mehrere Medien – auch die MZ – tagsüber ein gepixeltes Foto des Mannes. Ihn darauf richtig zu erkennen, war nicht möglich. Erst am Abend veröffentlichte die Polizei einen Fahndungsaufruf und das unveränderte Bild des Gesuchten.

Auch bei kleineren Delikten gibt es oft Fragen: Die Polizei in Leipzig und Chemnitz beschränkt ihre Fahndungsaufrufe häufig auf die Veröffentlichung in Druckerzeugnissen der unmittelbaren Region. „Wir bitten nachdrücklich darum, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von einer Veröffentlichung im Internet einschließlich sozialer Netzwerke (z.B. facebook) abzusehen“, ist dann in den Pressemitteilungen zu lesen.

Doch was steckt hinter solchen Einschränkungen bei Fahndungen? Sollten sie nicht möglichst viele Menschen erreichen und klar das Bild der Gesuchten zeigen?

Richter entscheidet, ob und wann eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wird

„Wir müssen uns an die gerichtliche Beschlussvorgabe halten“, erklärt Maria-Katharina Geyer, Sprecherin der Polizei in Leipzig. Grundsätzlich entscheidet ein Richter, ob und in welcher Form mit einem Fahndungsgesuch an die Öffentlichkeit gegangen wird. Besteht Gefahr im Verzug, können auch der Staatsanwalt und seine Ermittler tätig werden. So besagt es die Strafprozessordnung.

Voraussetzung sei aber stets, dass es sich um eine erhebliche Straftat handelt, dringender Tatverdacht besteht und eine Aufenthaltsermittlung auf andere Weise nicht erfolgversprechend scheint. Das gilt bei einem Überfall genauso wie bei einem Terroranschlag.

Aufgrund weltweiter Verfügbarkeit von Inhalten im Internet, sollen zunächst alle Ermittlungsvarianten ohne Veröffentlichung von persönlichen Daten und Bildern erfolgen. Das kann zum Beispiel die Recherche in Polizei-Datenbanken oder die Suche nach einem Verdächtigen nur durch Polizeibeamte sein. In der Regel werden Richter erst anschließend einer Öffentlichkeitsfahndung zustimmen. Auch für die Polizei wird die Arbeit durch die öffentliche Fahndung nicht immer leichter, da der Gesuchte gewarnt werden kann und möglicherweise untertaucht.

Die Polizei muss sich bei ihren Ermittlungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz halten. Er besagt, dass jede staatliche Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen sein muss. „Erforderlich ist eine Maßnahme nur dann, wenn kein milderes, gleich geeignetes Mittel zur Verfügung steht“, erklärt dazu Andreas Schneider, der Sprecher des Sächsischen Datenschutzbeauftragten.

Ob sich die Medien an die Vorgabe zu Fahndungen halten, liegt letztlich in deren Verantwortung. „Die Presse selbst ist aufgefordert, ihr Verhalten an den für sie geltenden Gesetzen und Verhaltensleitlinien auszurichten“, erläutert Schneider. Handeln sie jedoch gegen eine Bitte der Staatsanwaltschaft oder Polizei, können sich daraus sogar Schadensersatzforderungen des Betroffenen ergeben. (mz)