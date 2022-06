Akuter als Heinsberg: Wie Greiz durch Familienfeiern zum Corona-Hotspot wurde

Greiz - In Deutschland entspannt sich die Corona-Lage. Doch nicht in Greiz. Der kleine Landkreis wartet auf Unterstützung durch die Bundeswehr.

Wie leergefegt: Greiz ist der am stärksten von Corona betroffene Kreis in Thüringen.

Die Frau in der Pressestelle des Landratsamtes von Greiz stand am Mittwoch hörbar unter Druck. Nein, man könne jetzt telefonisch keine Fragen beantworten, sagte sie, sondern man bitte um eine E-Mail mit Fragen, auf die man dann eine Antwort geben werde. Schließlich sei an diesem Tag nicht nur ein Journalist in der Leitung, sondern ganz viele.