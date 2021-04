AfD-Parteitag: Machtkämpfe spalten Rechtspopulisten vor Parteitag

Als „gärigen Haufen“ hat Alexander Gauland seine Partei einmal bezeichnet. Die Alternative für Deutschland wird in diesen Tagen ihrem Ruf gerecht. Auf einem Parteitag müssen rund 600 Delegierte an diesem Wochenende einen neuen Vorstand wählen, inklusive der Parteispitze, und der Machtkampf zwischen dem eher gemäßigten und dem ganz rechten Flügel ist erneut entbrannt. Keine Partei hat in den letzten Jahren derart viel Führungspersonal verschlissen wie die AfD, die eher noch eine Bewegung ist.



Die Wahl der neuen Parteiführung ist auch eine Entscheidung über den Kurs und ob die AfD noch weiter nach rechts rückt. Derzeit ist eine Doppel- oder Dreierspitze in den Statuten verankert. Nachdem Frauke Petry nach der Bundestagswahl die Partei überraschend verlassen hat, ist einer der beiden Sprecherposten, wie die Parteiführung immer noch heißt, um das vermeintlich Basisdemokratische zu betonen, vakant. Jörg Meuthen führt die AfD seither allein und hat erkennen lassen, dass er gern noch einmal antreten möchte.



Allerdings wechselt der Wirtschaftsprofessor, der bisher auch Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg war, ins Europaparlament und ist dann weit weg von der deutschen Politik. Meuthen geriet auch in der eigenen Partei unter Druck, weil er zunächst offen ließ, wann er sein Abgeordnetenmandat in Stuttgart niederzulegen gedenkt. Derartige Ämterhäufungen sind gerade in der AfD keine Seltenheit, allerdings passen sie nicht sehr gut zu dem Anspruch, alles ganz anders zu machen als die sogenannten Altparteien.



Meuthens wahl gilt als sehr wahrscheinlich

Dass Meuthen trotzdem erneut gewählt wird, ist sehr wahrscheinlich. Der 56-Jährige gilt manchen immer noch als Wirtschaftsliberaler, hat sich aber mittlerweile so weit nach rechts bewegt, dass er auch für den sogenannten Flügel, also die rechtsnational-völkische Strömung um Björn Höcke, wählbar ist. Auch Alexander Gauland, Chef der neuen Bundestagsfraktion, unterstützt Meuthen.



Gauland ist gewissermaßen die graue Eminenz der AfD, er hat am meisten politische Erfahrung, war jahrzehntelang CDU-Mitglied. Der 76-Jährige hat noch einmal klar gemacht, dass an ihm so schnell keiner vorbeikommt in der AfD. Für den zweiten Posten an der Spitze hatte sich in dieser Woche der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski gemeldet. Er gilt als gemäßigt und will die AfD zu einer bürgerlich-konservativen Partei und regierungsfähig machen, wie er dieser Zeitung sagte.



Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. „Ich würde jemanden aus den neuen Bundesländern bevorzugen, weil wir dort besonders stark sind“, versicherte Gauland scheinbar harmlos. Berlin gehört für ihn offenbar nicht dazu. Aber, und das hat auch in der AfD viele überrascht, Gauland orakelt nun sogar, dass er vielleicht selbst antreten könnte. Bisher hatte er das stets von sich gewiesen, schon aus Altersgründen. Der „Flügel“ aber ist offenbar so alarmiert über Pazderskis Ankündigung, dass er Gauland dazu gedrängt hat, ihn im Zweifelsfalle mit einer Kampfkandidatur zu verhindern.



Poggenburg strebt Vize-Posten an

Pazderski zeigt sich unbeeindruckt. „Meine Kandidatur steht fest und ich glaube an den Erfolg“, sagte er dieser Zeitung. Dass er nach Höherem strebt, ist in letzter Zeit immer wieder deutlich geworden. So leitete der redegewandte ehemalige hohe Offizier die ersten Sitzungen der neuen Bundestagsfraktion, obwohl er ihr gar nicht angehört. Interessant ist aber auch, dass mit Gaulands Kampfansage die Spannungen bis in die Fraktionsspitze hinein sichtbar werden.



Alice Weidel nämlich, die die AfD mit Gauland in den Wahlkampf führte und nun auch gemeinsam mit ihm die Fraktion leitet, spricht sich für Pazderski aus. Bisher hatte sie stets betont, wie gut ihr Verhältnis zu Gauland sei. „Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen“, versicherte sie im Wahlkampf im Gespräch mit dieser Zeitung. Ambitionen, Parteivorsitzende zu werden, hat Weidel nicht. „Ich bin nicht in diesem Sprecher-Poker drin, ich bin Fraktionsvorsitzende“, sagt sie.



Offen ist auch, ob überhaupt jemand vom „Flügel“ für den Parteivorsitz antreten wird. André Poggenburg, Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt und derzeit Beisitzer, will sich auf jeden Fall als Vize in den 13-köpfigen Vorstand wählen lassen. Alles weitere hat er im Unklaren gelassen. Dass Höcke antritt oder gar für den Vorsitz kandidiert, gilt eher als unwahrscheinlich. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren, weil er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnet hat. Es kommt allerdings nicht voran, und es ist damit zu rechnen, dass das Landesschiedsgericht in Thüringen Anfang nächsten Jahres empfehlen wird, ihn nicht hinauszuwerfen. Dann läge es am Bundesvorstand, die Sache voranzutreiben. Es gibt einige in der AfD, die das Verfahren am liebsten sofort einstellen würden, dazu liegen auch Anträge für den Parteitag vor. Auch Gauland und Meuthen stehen hinter Höcke.

AfD will im Osten zur stärksten Partei werden

Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Anträge, die es in sich haben. Poggenburg will, dass künftig nur noch eine Person an der Spitze steht. Wäre das Jörg Meuthen, könnte der „Flügel“ damit gut leben.



Allerdings ist dafür eine Änderung der Satzung eine Zweidrittelmehrheit notwendig, und die wird wohl kaum zu erreichen sein. Poggenburg möchte auch durchsetzen, dass der „Flügel“ im Vorstand stärker vertreten ist und weiß Gauland auf seiner Seite. Strategisches Ziel ist, die in den östlichen Bundesländern ohnehin schon starke AfD zur stärksten politischen Kraft zu machen. Um das zu erreichen, soll vor allem das sozialpolitische Profil geschärft werden. In der Renten- und Sozialpolitik, den Themen, mit denen die AfD gerade in Ostdeutschland noch mehr Wähler mobilisieren könnte, hat ihr Programm große Leerstellen.