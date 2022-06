AfD-Chef Tino Chrupalla nennt die Grünen „Kriegspartei“

Halle (Saale) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat den Grünen Kriegstreiberei vorgeworfen. Er bezieht sich auf eine inzwischen relativierte Aussage des grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck, der sich am Dienstag für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen hatte. „Die Aussagen des Herrn Habeck in der Ukraine haben bestätigt: Die Grünen sind eine Kriegspartei“, sagte Chrupalla der Mitteldeutschen Zeitung.

