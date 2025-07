Acht Zivilisten durch Artilleriefeuer in Thailand getötet

Zahlreiche Menschen in der Grenzregion mussten sich in Sicherheit bringen.

Bangkok - Bei den schweren Kämpfen in der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha sind Polizeiangaben zufolge mindestens acht thailändische Zivilisten getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien durch Artilleriefeuer und Raketen an fünf verschiedenen Orten verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizeistation Kantharalak im Nordosten von Thailand.

Auf von der Polizei in sozialen Medien geteilten Bildern war zu sehen, wie von einer Tankstelle dichte schwarze Rauchwolken aufstiegen. Auch ein kleiner Supermarkt und ein Krankenhaus sollen angegriffen worden sein. Thailand hatte kambodschanische Truppen zuvor beschuldigt, Raketen des Typs BM-21 eingesetzt zu haben.

Der erbitterte Grenzstreit zwischen den Nachbarn war am Morgen (Ortszeit) eskaliert. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, das Feuer eröffnet zu haben. Bei dem Streit, der noch aus der Kolonialzeit herrührt, geht es um die umstrittene Grenzziehung.