78 Tote nach Angriff auf Militärakademie in Syrien

Homs - Bei einem Angriff auf eine Militärakademie in Syrien sind nach Angabe von Aktivisten mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Demnach soll es bei dem Drohnenangriff vom Donnerstag in Homs außerdem mindestens 140 Verletzte gegeben haben.