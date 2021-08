Mahmud Sadjadi (M) berichtet am frühen Morgen auf dem Frankfurter Flughafen den Medienvertretern von der Situation in Kabul und seiner Reise nach Deutschland.

Kabul/dpa - Knapp 20 Jahre nach dem Einmarsch westlicher Truppen in Afghanistan sind die Taliban an die Macht zurückgekehrt. In einem rasanten Eroberungsfeldzug marschierten sie am 15. August in Kabul ein. Westliche Staaten wie die USA und Deutschland haben deshalb eine militärische Luftbrücke eingerichtet, um ihre Staatsbürger und Ortskräfte in Sicherheit zu bringen.

Über die Ereignisse berichten wir ab sofort in einem Liveblog: