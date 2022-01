Polen: Rund 40.000 versuchte Übertritte an Grenze

Über Belarus versuchen Tausende Menschen, in die EU zu gelangen. In Polen steigt auch die Zahl der Asylanträge.

Warschau - Polen hat im vergangenen Jahr an der Grenze mit Belarus annähernd 40.000 Versuche einer illegalen Überquerung registriert. Die genaue Zahl gab der polnische Grenzschutz am Montag in Warschau mit 39.714 an. Im gesamten Vorjahr waren es nur 122.

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten und Flüchtlinge, aus Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen geholt zu haben, um sie dann in die EU zu schleusen.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes ist auch die Zahl der Asylanträge deutlich angestiegen. Waren es im Jahr 2020 noch 2600, so stellten im vergangenen Jahr in Polen fast 8000 Menschen einen Antrag.