Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist weiterhin kritisch. Er leidet an einer Lungenentzündung und wird seit anderthalb Wochen im Gemelli-Krankenhaus behandelt. Katholiken in der ganzen Welt beten für das Kirchenoberhaupt. Alle Entwicklungen hier im Liveblog.

Ein Blick auf die Poliklinik Agostino Gemelli, in dem Papst Franziskus seit Freitag, 14. Februar, im Krankenhaus liegt.

Rom. - Katholiken in der ganzen Welt bangen um Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung sowie einer Nieren-Insuffizienz. Der Zustand des 88-Jährigen sei nach Angaben des Vatikans weiterhin kritisch.

Am Wochenende hatte sich Franziskus' Gesundheitszustand nach anfänglich positiven Signalen verschlechtert. Er musste nach Angaben des Vatikans mit Sauerstoff und mit Blutkonserven versorgt werden. Am Samstag hatte er demnach eine "anhaltende asthmatische Atemkrise".

Alle Entwicklungen lesen Sie hier im Liveblog:

Der Argentinier leidet bereits seit Mitte Dezember an einer Erkrankung der Atemwege, wollte den Gang ins Krankenhaus anfangs aber unbedingt vermeiden. Nach der Einlieferung Mitte Februar wurde eine Lungenentzündung festgestellt, die beide Lungenflügel erfasst hat. In so hohem Alter ist dies besonders gefährlich.

Erschwerend kommt dabei hinzu, dass Papst Franziskus bereits in jungen Jahren in Argentinien der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt wurde. Nun musste er bereits vor Weihnachten die ersten Termine absagen. Mehrfach wirkte er bei öffentlichen Auftritten und Treffen atemlos und ließ Mitarbeiter seine Reden vorlesen. Seinen Wohnsitz im Vatikan verließ er kaum noch.

Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Als Nachfolger von Papst Benedikt XVI. ist er seit März 2013 im Amt. Nur Papst Leo XIII. wurde nach den Aufzeichnungen des Vatikans noch älter: Der Italiener starb 1903 mit 93 Jahren. Franziskus' deutscher Vorgänger Benedikt, bürgerlich Joseph Ratzinger, wurde zwar 95, trat aber vor seinem Tod zurück.