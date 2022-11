Mutmaßliche Entführung Mit Kabelbinder gefesselt: Bauarbeiter finden bewusstloses Mädchen in Waldstück

In Ostbevern in NRW läuft am Dienstag ein größerer Polizeieinsatz. Laut Medienberichten hatten Bauarbeiter in einem Waldstück ein gefesseltes Mädchen entdeckt. Möglicherweise wurde das Kind entführt.