Die Wetterextreme der letzten Wochen zeigen einmal mehr das Ausmaß des Klimawandels und dass dieser von Jahr zu Jahr deutlicher im Alltag der Menschen spürbar wird. Um die Folgen so gering wie möglich zu halten, müssen die Lösungen für eine rasche Energiewende so schnell wie möglich umgesetzt werden. Einige dieser Lösungen, wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, liegen auf der Hand, andere sind in der digitalen Welt zu finden. Um bestmöglich auf den Klimawandel zu reagieren, müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen - analog wie auch digital.

Die Energiewende ist nicht nur angesichts der fortschreitenden Klimakrise dringend notwendig. Sie kann auch die Energieversorgung der Verbraucher auf ein neues Niveau heben und neue Maßstäbe bei Effizienz und Kosten setzen. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung entstehen intelligente Versorgungskonzepte, die nicht nur klimafreundliche Energie direkt ins Haus liefern, sondern auch den Traum vom intelligenten und nachhaltigen Eigenheim mit integrierter PV-Anlage, Wallbox und Wärmepumpe flächendeckend ermöglichen. Noch sind viele dieser Ideen Zukunftsmusik. Doch in einigen Bereichen können Verbraucher schon heute von digitalen Lösungen profitieren, mit denen die Energiewende in die eigenen vier Wände kommt.

Process Mining und bedürfnisorientierte Energieversorgung

Die Digitalisierung hat vor allem den Umgang mit Daten und Informationen grundlegend verändert. Denn mittlerweile können über digitale Prozesse Unmengen von Daten zum Teil in Echtzeit erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden. Dies bringt viele Vorteile für Forschung und Entwicklung, aber auch für die Optimierung bestehender Prozesse.

Im Rahmen der Energiewende führt die Digitalisierung zu einem tiefgreifenden Umdenken der Prozesse. Die Einspeisung von Energie in die Netze, die Erfassung von Verbräuchen und Kosten über Smart Metering, digitale Netze, die die Kommunikation zwischen Versorgern und Verbrauchsstellen in Echtzeit ermöglichen, sind Aspekte, mit denen digitale Lösungen die Energiewende nachhaltig beschleunigen können.

Für Verbraucher bedeutet die digitale Transformation, dass sie bereits heute bedarfsgerecht mit Energie versorgt werden können. Process Mining bezeichnet die digital gesteuerte Optimierung bestehender interner Prozesse, mit denen sich Energieversorger an den Markt von heute und morgen anpassen und besser auf die sich ändernden Bedürfnisse der Verbraucher eingehen können. Die Verbraucher profitieren von variablen Energietarifen, die sich flexibel an Veränderungen am Markt anpassen lassen, und von einer zuverlässigen und störungsfreien Versorgung, die dank umfangreicher Datenanalysen stets den Bedarf ermitteln kann.

Die Energiezukunft gestalten: Unternehmen setzen Maßstäbe mit intelligenten Stromtarifen und nachhaltigen Lösungen! Bild: Freepik, rawpixel.com

Bezahlbar und regional: Die Energiewende wirtschaftlich denken

Ohne eine konsequente Energiewende ist der Klimawandel nicht mehr abzuwenden. In dieser Hinsicht sind sich Wissenschaft und Politik einig. Die Energiewende muss umfassend und konsequent angegangen werden, um eine ressourcenschonende Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Doch die Energiewende muss auch wirtschaftlich gedacht werden.

Nachhaltige Energiekonzepte aus Deutschland können nicht nur dabei helfen, der Klimakrise adäquat zu begegnen, sondern auch die heimische Wirtschaft stärken und Deutschland in Zukunft unabhängiger machen. Zu den Pionieren auf dem deutschen Markt gehört der Ökostrom-Anbieter LichtBlick. Das Unternehmen ist bereits 1998 mit seinem 100-Prozent-Ökostrom-Konzept in den Energiemarkt eingestiegen und hat sein Portfolio mit den neuen Entwicklungen in der Energiewende erweitert. Neben Ökostrom, Ökogas und Wärmestrom gehören inzwischen auch Solarkonzepte und Lösungen zur E-Mobilität zum Leistungsspektrum.

Den Kerngedanken, die Energiewende wirtschaftlich zu denken, richtet das Unternehmen vor allem am Verbraucher aus. Nach eigenen Angaben hat sich das Unternehmen als erster großer Energieversorger mit Sitz in Deutschland mit einem Tarifkonzept am Markt etabliert, das sich an den Strom-Börsenpreisen des jeweiligen Folgemonats orientiert und sich damit an die aktuelle Marktlage anpasst. Beim Endverbraucher kommt die monatsaktuelle Preispolitik über das digitale Konzept eines Smart Meters an. Der intelligente Stromzähler kann Abrechnungsanpassungen berücksichtigen und Verbrauchsinformationen digital zwischen dem Versorger und dem Verbrauchshaushalt übermitteln. Verbraucher, die bereits über die digitale Infrastruktur verfügen oder diese nachrüsten möchten, können den Tarif „Vario“ des Anbieters nutzen und damit kurzfristig von fallenden Strompreisen profitieren.

Beinahe in Echtzeit werden Tarife zusammengefasst und zeitvariabel angepasst. Die Verbraucher erhalten somit eine größere Transparenz über die Strompreise und können fundierte Entscheidungen treffen. Variable Stromtarife eröffnen Verbrauchern die Möglichkeit, am Energiemarkt teilzunehmen. Sie können Strom zu günstigen Preisen kaufen, wenn die Nachfrage niedrig ist, und ihn zu höheren Preisen verkaufen, wenn die Nachfrage steigt.

Energiewende durch Cleantech-Innovationen. Bild: Freepik

Dezentralisierung und effizientere Beschaffung und Nutzung von Energie

Die Energiewirtschaft steht im Zuge der Energiewende vor großen Herausforderungen, aber auch Chancen. Es gilt, die Energieversorgung der Zukunft nachhaltig und zuverlässig zu gestalten. Die Digitalisierung erweist sich dabei als wichtigster Hebel, um den Weg für eine stärkere Dezentralisierung der Energieversorgung zu ebnen und gleichzeitig effizientere Lösungen für die Beschaffung, Verteilung und den Verbrauch von Energie zu ermöglichen. Insbesondere die damit verbundenen neuen Möglichkeiten der Vernetzung, Automatisierung und Datenanalyse sind vielversprechend - auch im Hinblick auf den daraus resultierenden Nutzen für die Verbraucher.

Ein Beispiel für ein Unternehmen, das die Herausforderungen, aber auch die Chancen der Energiewende erkannt hat, ist das Kölner Cleantech-Unternehmen envelio. Das sogenannte Scale-up hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen für Stadtwerke und Netzbetreiber spezialisiert. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Optimierung bestehender Prozesse, wie zum Beispiel der Netzplanung, die für einen effizienten Ausbau der Stromnetze und damit für das Gelingen der dezentralen Energiewende dringend notwendig ist. Herzstück der Entwicklungen ist die Intelligent Grid Platform (IGP). Mit Hilfe eines sogenannten digitalen Zwillings der Verteilnetze, einer Art datenbasiertem virtuellen Modell der lokalen Netze, ermöglicht die Software digitale und flexible Smart Grids. Darüber hinaus hilft die Intelligent Grid Platform, Schwachstellen im Netz zu analysieren und zu beheben.

Die Automatisierung von Prozessen im Netzbetrieb kann dazu beitragen, dass Verbraucher nicht nur zuverlässig und effizient mit Energie versorgt werden, sondern auch von besseren Dienstleistungen profitieren, wie z.B. einer schnelleren Bearbeitung von Netzanschlussanträgen für PV-Anlagen oder Ladesäulen für Elektroautos.

Um den Umstieg auf umweltfreundliche Energieträger und damit die angestrebte Energiewende so schnell wie möglich zu realisieren, müssen alle Optionen berücksichtigt werden. Die vorgestellten Fallbeispiele verdeutlichen, dass hierfür nicht nur Hardware wie PV-Anlagen, Wärmepumpen oder auch Stromkabel notwendig sind, sondern dass die Energiewende durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten für die breite Masse der Gesellschaft leichter zugänglich gemacht werden kann und die Bereitstellung von Ökostrom langfristig auch kostengünstiger realisierbar ist.

Entscheidend wird sein, dass die digitalen Lösungen ebenso wie die Hardwarelösungen rund um PV und Co. in die Strategien und Planungen für eine klimafreundlichere Wirtschaft und Gesellschaft eingebunden werden. Denn nur ein abgestimmtes Vorgehen im analogen, wie im digitalen Raum kann langfristig den Erfolg der Energiewende ermöglichen.