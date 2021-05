Obwohl Tier angeleint war Netzschkau: Frau von Dogge attackiert und mitgeschliffen

Netzschkau - Eine 51-Jährige ist in Netzschkau (Vogtlandkreis) von einer Dogge angefallen und schwer verletzt worden. Der Hund habe die Frau in die Schulter gebissen und etwa 30 Meter mitgeschleift, teilte die Polizei am Dienstag ...