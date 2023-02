Sie haben in Deutschland Zuflucht vor der Verfolgung durch das Regime gefunden. Doch in Gedanken sind sie bei Familie und Freunden. Wir sind erst frei, wenn sie alle frei sind, sagt eine Iranerin aus Sachsen-Anhalt.

Sie möchte nur Mahsa Amini genannt werden wie die Studentin, die in Teheran ermordet wurde.

Halle/MZ - Sie steht ganz allein auf der großen Brücke an einem regnerischen, kalten Tag. Passanten hasten vorbei, einige schauen verwundert, andere haben keinen Blick für die kleine Frau in der hellen Jacke, die ein Plakat vor der Brust hält. „Für die Freiheit – Iranprotest“ hat sie auf das Schild geschrieben. Ein Aufschrei stiller Verzweiflung, denn „ich wusste nicht, was ich tun soll, aber ich wollte einfach irgendetwas tun“, wie sie später sagt.