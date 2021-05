Leuben Dresden: Unfall nach Flucht vor Kontrolle: Pkw-Insassen beschuldigen sich gegenseitig

Dresden - Eine Polizeikontrolle geriet am Samstagabend in Dresden aus dem Ruder: Als Polizeibeamte einen Pkw anhalten wollten, raste dieser davon und gefährdete dabei den Verkehr. Etwa zwei Kilometer kam der Pkw von der Fahrbahn ab. und kollidierte mit einem ...

Eine Polizeikontrolle geriet am Samstagabend in Dresden aus dem Ruder: Als Polizeibeamte einen Pkw anhalten wollten, raste dieser davon und gefährdete dabei den Verkehr. Etwa zwei Kilometer kam der Pkw von der Fahrbahn ab. und kollidierte mit einem Lichtmast.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Deutsche, eine 33-jährige Frau und ein 24 Jahre alter Mann, die unverletzt blieben. Beide standen unter dem Einfluss von Amphetaminen und gaben an, der jeweils andere sei gefahren.



Im Pkw, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstand, fanden die Beamten noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallfahrers dauern derzeit noch an. (mz/ymü)