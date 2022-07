Millesima - hochwertige Weine und Champagner für den verwöhnten Gaumen

Millesima - ein im Bordeaux beheimatetes Unternehmen, dem Mittelpunkt der Weinbau-region im Südwesten Frankreichs. Das

Unternehmen fokussiert auf den Handel mit hochwertigen Weinen und Champagner. Mit mehr als 2.5 Millionen Gebinden in den Kellergewölben, darunter etwa 12´500 Magnum-Flaschen, gilt die Firma seit der Gründung im Jahre 1983 als die Adresse für mehr als 85´000 Kunden in Bezug auf erstklassige Weine und Champagner.

Wenn Sie den Gaumen mit einem erlesenen Wein verwöhnen wollen, dann sollte man auch über die Suche danach Bescheid wissen. Das Angebot ist umfangreich, die Qualität aber stark schwankend. Wie Sie hochwertigen Wein erkennen, darüber informieren wir Sie im Folgenden. Wollen Sie hochwertige Weine erwerben, so genügt ein kurzer Klick auf die Webseite von Millésima.

Dabei ist es nicht schwer, den optimalen Wein für sich zu finden. Drei Schritte benötigt man dafür: sehen, riechen, schmecken.

Wir erklären, wie das funktioniert.

Die erste Einschätzung

Oftmals kann man den Wein vor Ort nicht probieren. Also müssen Sie die Beurteilung anhand von wenigen Details festmachen. Am Preis kann man ein Stück weit erkennen, ob man mit Qualität rechnen kann oder nicht. Wein für zwei Euro kann nicht mit jenen für zwölf Euro und mehr mithalten. Ab etwa fünf Euro bekommt man bereits Wein im mittleren Gütesegment.

Der Jahrgang eines guten Weins sollte ebenfalls ein Hinweis sein. Nur hochwertige Qualitäten sind längere Zeit lagerfähig, weshalb man vor allem in einem Supermarkt in erster Linie zu jungem Wein greifen sollte. Das gilt besonders für Weißwein, der es ziemlich rasch in den Handel schafft. Mehr als zwei Jahre sollte er nicht sein. Rotwein muss im Vergleich dazu länger gelagert werden, eher er in die Flasche gelangt. Das können bis zu fünf Jahre sein.

Optik und Geruch

Im Lokal, bei der Weinverkostung oder bei Festen können Sie zusätzliche Belange mit einbringen. Schauen Sie die Farbe an. Je heller, umso leichter ist der Wein. Je dunkler, umso kräftiger – oder auch älter. Lassen Sie ihn im Glas kreisen. Lassen Sie ihn Luft schnappen, denn auf diese Art und Weise entfaltet sich sein Aroma besser.

Je länger der Duft des Weines anhält, desto qualitativer ist der Wein. Über das Riechen kann man eventuelle Fehler des Weines feststellen. Riecht es modrig, hat der Wein wahrscheinlich einen Geschmack nach Kork.

Der Geschmack

Den ersten Mundvoll vermischt man mit möglichst viel Luft und lässt sich ihn im Mund entfalten. Verteilen Sie alles, besonders am Gaumen, der einen Chardonnay zum Beispiel als besonders schmelzend schmecken lässt. Die Zunge ist nicht wichtig. Sie kann nur süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden.

Haben Sie sich einen nachhaltigen Eindruck verschafft, können Sie den Wein schlucken.

Fazit

Das Unternehmen Millesima bietet nur solche Produkte an, die direkt beim Hersteller bezogen wurden. Jede einzelne Kiste Wein befand sich nur in zwei Weinkellern; und zwar dem Keller des Weinguts und dem seinigen.

Wenn Sie sich für die Weine von Millesima entscheiden, können Sie sich auf die Herkunft der Weine und ausgezeichnete Lagerbedingungen verlassen. Das ist beim Erwerb hochwertiger und erlesener Weine, insbesondere beim Erwerb von alten Jahrgängen, nahezu unerlässlich.