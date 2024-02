Der 24. Februar 2022 hat einen historischen Einschnitt für Europa markiert. Das erste Mal seit dem 1. September 1939 sind die Truppen eines Staates in Europa in einem Angriffskrieg in einen anderen Staat einmarschiert, um Territorium zu erobern. Russlands „Spezialoperation“ hat die Ordnung in Europa erschüttert und massive Folgen auch für die Politik in Deutschland.

Zehntausende Tote, zerstörte Städte, Millionen auf der Flucht

Viele sind anfangs davon ausgegangen, dass die Ukraine der russischen Armee keine zwei Wochen standhalten könnte. Dass daraus zwei Jahre wurden, ist ein Erfolg für die Ukrainer und lässt sich mit der außerordentlichen Hilfe von EU und Nato sowie vor allem mit einer außergewöhnlichen Motivation erklären. Die Ukrainer kämpfen um ihr Zuhause, um ihr Leben, um ihre Freiheit und ihre Demokratie. Der Preis indes ist schon jetzt denkbar hoch: zehntausende Tote, zerstörte Städte, Millionen auf der Flucht, eine auf Jahrzehnte hinaus verwüstete Ost-Ukraine.

Russlands Präsident Wladimir Putin befahl den Angriff auf die Ukraine. (Foto: AP)

Kiew ist von Halle nur etwa 1.300 Kilometer entfernt. Dieser Krieg findet nicht in einem fernen Winkel der Welt statt, sondern in Europa. Kein Wunder, dass der Konflikt die europäische Politik prägt und Staaten in russischer Schlagdistanz alarmiert. Putin hat seinen Angriff auch damit zu legitimieren versucht, er wolle den Einfluss der Nato zurückdrängen. Er hat das Gegenteil erreicht. Finnland, das eine gemeinsame Grenze mit Russland hat, ist der Nato beigetreten, Schweden folgt.

Wladimir Putin wird sich nicht mit einer Wärmepumpe abschrecken lassen. MZ-Kommentator Kai Gauselmann

Die Entscheidung, der überfallenen Ukraine beizustehen, hat gravierende Folgen für die EU und Deutschland. Vier Millionen Ukrainer sind in die EU geflohen, mehr als eine Million leben nun in Deutschland. Ihre Versorgung und Integration ist eine Belastung für Staat und Gesellschaft. Die Entkoppelung von russischen Rohstofflieferungen hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die gestiegenen Energiepreise kosten Wachstum und die Inflation Wohlstand. Dazu kommen Milliarden-Ausgaben für Rüstung. Geld, das anderweitig besser investiert wäre – etwa, um die großen Modernisierungsprojekte im Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren oder ihre Folgen sozial abzumildern. Aber es geht nicht anders. Wladimir Putin wird sich nicht mit einer Wärmepumpe abschrecken lassen. Vor einigen Jahren war es noch undenkbar, dass dieser uralte sicherheitspolitische Satz mitten in Europa wieder aktuell würde: Wer Frieden will, muss für den Krieg rüsten.

Ein durch einen russischen Drohnenangriff beschädigtes Gebäude im zentralukrainischen Dnipro am 23. Februar (Foto: IMAGO/Ukrinform)

Putin hat Europa grundlegend verändert. Und es ist noch nicht einmal absehbar, wann und wie das enden wird. Dass dieser Krieg nicht noch in ein viertes Jahr gehen wird, muss man hoffen – aber die Zeichen stehen leider schlecht.

Wie der Krieg schnell enden könnte

Dieser Krieg kann nur auf zwei Arten schnell enden. Indem der Aggressor Putin einlenkt und seine Truppen die Ukraine verlassen. Das wird er nicht tun, denn damit gestünde er eine Niederlage ein – und die würde ihn in seinem Land kosten, was ihm am kostbarsten ist: seine Macht.

Oder die Ukraine lenkt ein und unterwirft sich. Damit verlöre das Land seine Autonomie, einen beträchtlichen Teil seines Territoriums – und müsste fürchten, dass der große aggressive Nachbar bei Gelegenheit wieder einmarschiert. Das werden die Ukrainer nicht tun. Und das ist auch nicht im Interesse Europas.

Warum dieser Überfall nicht erfolgreich sein darf

Den Autor erreichen Sie unter: [email protected]

Wenn dieser Überfall erfolgreich wäre, würde es düster auf dem Kontinent. Dann ist zurück, was in Europa seit 1945 eigentlich überwunden schien: Kriegsführung als legitimes Mittel. Oder wie es einst der in Burg im heutigen Sachsen-Anhalt geborene Militär Carl von Clausewitz formulierte: Krieg als bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.