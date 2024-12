Laut Medienberichten hat es in dem Freizeitpark "Karls Erdbeerhof" in Rövershagen bei Rostock gebrannt. Das Feuer verursachte einen Schaden in großer Höhe.

In Rövershagen hat es im Karls Erdbeerhof gebrannt.

Rövershagen. - An Heiligabend gegen 10 Uhr ist laut Medienberichten im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Rövershagen in Mecklenburg-Vorpommern ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer sei in dem Gebäude der Traktorbahn ausgebrochen, heißt es. Es habe auf mehrere Nebengebäude und Attraktionen übergegriffen, so die Bild-Zeitung.

Der Freizeitpark wurde den Angaben nach sofort evakuiert und ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Es sei zu keinen Verletzten gekommen, heißt es weiter.

In ersten Meldungen hieß es, dass ein Schaden in Höhe von 2,5 Millionen Euro entstanden sei. Erdbeerhof-Chef Robert Dahl revidierte dies jedoch gegenüber der Bild und sprach von mehreren Hunderttausenden Euro Schaden.