Deutschlands Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen aller Branchen suchen händeringend Personal. Neben guten Karrieremöglichkeiten und fairen Gehältern können Unternehmen dabei vor allem mit attraktiven Zusatzleistungen punkten.



Um herauszufinden, ob ein Thema „trendet“, hilft die schnelle Suche bei Google. Für „Employer Branding“ spuckt die Suchmaschine in Bruchteilen einer Sekunde mehr als 74 Millionen Treffer aus. Zum Vergleich: Das ist wesentlich mehr als etwa für den Begriff „FDP“ – die Regierungspartei in Deutschland bringt es auf nur rund 62 Millionen Google-Treffer derzeit.

Recruiting wird zur Kernaufgabe von Unternehmen

Dieses Zahlenergebnis ist kein Wunder – spiegelt es doch die immer größere Bedeutung des Recruitings in Deutschland wieder. In vielen Regionen des Landes und nahezu in allen Branchen klafft eine Lücke bei den Fachkräften. Die Babyboomer gehen in den kommenden Jahren in Rente, unter den Jüngeren stoßen immer weniger auf die frei werdenden Stellen nach. Das registriert auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Vonseiten des Ministeriums heißt es: „Viele Unternehmen sind bereits akut von dem Mangel an Fachkräften betroffen: Mehr als 50 Prozent der Unternehmen sehen darin die größte Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung. Der Fachkräftemangel als Entwicklungshemmnis ist aus Sicht der Unternehmen merklich angestiegen – 2010 waren es noch 16 Prozent, die den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko einstuften. Heute stellt dieser Mangel das größte Hemmnis dar.“

Die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und diese dann auch langfristig an die Unternehmen zu binden, wird zur zentralen Aufgabe von Chefs und Chefinnen. Flache Hierarchien, eine gute Unternehmens- und Feedbackkultur sowie spannende Aufgaben bereits nach kurzer Einarbeitungszeit sind dabei starke Trümpfe, um (Young) Professionals an die eigene Firma zu binden. Doch auch das Geld spielt – gerade in Zeiten explodierender Lebenshaltungskosten – eine zentrale Rolle für die Wahl des Arbeitgebers. „Das Gehalt ist nicht mehr das einzige Kriterium für Bewerber. Benefits und Vorsorgelösungen für Mitarbeiter sind heute unverzichtbar für moderne Arbeitgeber. Auch das Finanzamt lässt sich mit ins Boot holen. Unterm Strich profitieren beide – Firma und Belegschaft.“, sagt Marius Michael, Allianz-Vorsorgeexperte aus Frankfurt am Main.

Marius Michael © Allianz Frankfurt,

Mit bAV-Lösungen Mitarbeitende langfristig binden

Vielen Mandanten legt er vor allem die betriebliche Altersvorsorge ans Herz. Umfragen zeigen: Die bAV ist die Nr. 1 unter den Zusatzleitungen für Mitarbeitende – weit vor Dienstwagen, Jobticket oder Gutscheinen. Kurz gesagt geht es bei der „bAV“ darum, dass die Beschäftigten aus ihrem Arbeitsentgelt heraus einen Teil für den Lebensabend zurücklegen und dabei von attraktiven Zuschüssen der Firma und steuerlichen Geschenken des Staates profitieren. Marius Michael: „Firmen stärken ihre Unternehmenskultur, werden attraktiver für neue Fachkräfte und binden ihre wertvollen Experten noch enger an sich. Aber das Wichtigste: Sie können damit das Altersvorsorgeproblem der Mitarbeiter lösen. Dadurch beweisen sie soziale Verantwortung und verbessern ihr Image am Markt. Unternehmen, die das verstanden haben, erzielen unglaublich positive Effekte.“ Firmen ab zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern profitieren von speziellen Konditionen bei der bAV. Die gängigste Form der betrieblichen Altersvorsorge ist die Direktversicherung. Dabei schließt der Arbeitgeber im Namen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eine steuervergünstigte Police ab. Die Beiträge werden direkt aus dem Monatsgehalt entnommen. Der Vertrag kann beim Wechsel des Jobs bequem auf die neue Firma übertragen werden – und ist selbst für den Fall der Fälle geschützt: die Pleite des Arbeitgebers.

Neben der bAV gibt es weitere Klassiker, mit denen sich die Zufriedenheit und Arbeitgeber-Identifikation der Mitarbeitenden erhöhen lässt: etwa den Zuschuss für den Kindergarten oder Gutscheine fürs Restaurant. Solche Extras kommen bei Arbeitnehmenden gut an, weil sie in der Regel abgabenfrei bleiben – vorausgesetzt die Firma zahlt sie zusätzlich zum regulären Gehalt.

Gerade in Zeiten der Inflation sind solche Angebote interessant, um mehr Geld in der Haushaltskasse zu haben. Allerdings ändern sich durch neue Erlasse und Urteile immer wieder die Regeln.

Zuschüsse des Chefs zu Gesundheitsleistungen

Paragraf 3 Nr. 34 im Einkommensteuergesetz (EStG) sieht beispielsweise vor, dass Arbeitnehmende im Kalenderjahr steuer- und sozialversicherungsfrei Gesundheitsleistungen in Höhe von bis zu 600 Euro erhalten können. Arbeitgeber können so etwa zur Teilnahme an Sport- oder Rauchentwöhnungskursen motivieren. Voraussetzung ist aber, dass der Kurs von der Krankenkasse zertifiziert ist. Beiträge für einen Sportverein, Trainerstunden oder die Kosten für den Besuch eines Fitnessstudios fallen leider nicht unter Paragraf 3 Nr. 34 EStG. Bei den 600 Euro handelt es sich um einen Freibetrag. Falls die Grenze überschritten wird, unterliegt der darüberhinausgehende Teil der Abgabenpflicht.

Gut zu wissen: Die Leistungen zur Gesundheitsvorsorge rechnet das Finanzamt nicht auf die sogenannten Sachleistungen an, die viele Arbeitgeber gewähren. Unter diese Kategorie fallen zum Beispiel die begehrten Gutscheine im Wert von 50 Euro monatlich, die in Restaurants oder in Geschäften einlösbar sind. Auch das Fitnessstudio kann als Sachleistung vom Chef bezahlt werden.

Noch beliebter ist inzwischen die betriebliche Krankenversicherung, für die Arbeitgeber auch die Sachbezugsfreigrenze von 50 € monatlich nutzen können.

Marius Michael: „Die betriebliche Krankenversicherung ist seit einigen Jahren unter den Top 5 der beliebtesten Personalzusatzleistungen. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie legen immer mehr Unternehmen Wert auf die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter. Durch verbesserte Gesundheitsservices reduzieren sie die Ausfallzeiten und Fluktuation in der Belegschaft, teilweise um bis zu 50%. Das hebt unsere Kunden noch deutlicher vom Wettbewerb ab.“

Angestellte profitieren von Extras wie z.B. Zahnersatz oder Vorsorgeleistungen, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden. Laut PKV-Verband würden sich bereits 25% der Arbeitnehmer/innen eher für eine bKV als für eine Gehaltserhöhung entscheiden. Das zeigt eine deutliche Richtung beim Kampf um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.