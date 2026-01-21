Seit Steven Spielbergs Film sind die Heldentaten Oskar Schindlers überall bekannt. Aus der Fabrik des Industriellen hat Krakau ein Museum gemacht, das auch vom schweren Erinnern erzählt.

In der „Fabryka Emalia Oskara Schindlera“ in Krakau wird die Geschichte hinter Steven Spielbergs großem Kinofilm lebendig.

Krakau/MZ. - Das Mädchen im roten Mantel, dem Steven Spielberg ein halbes Jahrhundert später eine bedeutsame Rolle in seinem Film „Schindlers Liste“ zuweist, hat sich erst im Kino selbst erkannt. Roma Ligocka ist drei Jahre alt, als der deutsche Fabrikant Oskar Schindler Zeuge wird, wie Hitlers SS das Krakauer Ghetto räumen lässt. Ein Strom von Menschen, alte, junge, Kinder und Greise, wird auf Lastwagen gezwungen. Im Hintergrund läuft das Mädchen vorüber, das den Spieler und Lebemann Schindler zum Nachdenken bringt.