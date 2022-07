Ioannis Moraitis über die Entwicklung der Bauprojekte in Berlin

Seit jeher gelten Immobilien als sichere Bank – weitgehend krisenresistent, inflationsgeschützt und auch mit einer ordentlichen Portion Gefühl versehen. Dies alles gilt uneingeschränkt, falls denn die Lage stimmt.

Unter den Metropolen Deutschlands ist Berlin wohl die Schillerndste. Ruhelos und schlaflos, schrill und bunt, jung und alt, innovativ und geerdet. Viele möchten in dieser vielfältigen, attraktiven Stadt leben, arbeiten und ihr Dasein genießen. Geradezu mühelos kann es die Bundeshauptstadt in puncto Akzeptanz, Brillanz und Glanz aufnehmen mit Metropolen wie New York, London, Paris, Rom oder Madrid. All das und einiges mehr „wirkt nachhaltig auf den Berliner Immobilienmarkt“, erklärt Ioannis Moraitis.

Neues Potenzial für den Berliner Wohnungsmarkt

Berlin ist vieles gleichzeitig – Bundeshauptstadt, Lobbyhauptstadt, Startup-Hauptstadt, Szene- und Kulturhauptstadt und oft auch die Hauptstadt in den Regenbogenfarben. Hier leben aktuell rund 3,64 Millionen Menschen.

Prognosen besagen, dass Berlin spätestens in 15 Jahren die Schallgrenze von 4 Millionen Einwohnern überschreitet. Heißt im Umkehrschluss, dass bis ungefähr zum Jahre 2035 weitere 400.000 Menschen in die Stadt strömen. Nicht als Touristen, sondern um hier zu leben und zu arbeiten.

Die absehbare demographische Entwicklung wird einige Probleme aufwerfen. Denn „schon heute reicht das Angebot auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht aus, um die hohe Nachfrage zu befriedigen“, erklärt Ioannis Moraitis. Im Klartext: Es werden jedes Jahr weitaus weniger Wohnungen neu gebaut als benötigt. Auch zahlreiche sinnvolle Sanierungsmaßnahmen können die Unterdeckung am Wohnungsmarkt nicht beseitigen.

„Kapital ist ausreichend vorhanden, um neuen Wohnraum zu schaffen. Aber der Mietendeckel erweist sich als großes Investitionshemmnis“, betont Ioannis Moraitis. Kein Wunder, dass die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen sind und dies weiter tun werden. „So funktioniert Marktwirtschaft. Das ist am Berliner Immobilienmarkt nicht anders als in New York, London oder Madrid.“

Immobilienpreise in Berlin weiter im Höhenflug

Auch in der Bundeshauptstadt wütete die Pandemie und hinterließ im Jahre 2020 unübersehbare Spuren auch auf dem Immobilienmarkt. Sechs Monate später, zur Jahresmitte 2021 also, war das meiste vergessen. Denn das Geschäftsvolumen aus Käufen und Verkäufen auf dem Berliner Immobilienmarkt war wieder fast so hoch wie im Rekordjahr 2019.

Einen maßgeblichen Anteil an diesem Turnaround und hatten visionäre Immobilienunternehmer wie Ioannis Moraitis, der mit seiner hedera bauwert GmbH Eigentumswohnungen projektiert und realisiert. „Diese sind bezahlbar und insbesondere geeignet für Selbstnutzer, die sich vor weiteren Mietsteigerungen schützen wollen“, erklärt Ioannis Moraitis.

Wie stark die Nachfrage von Kaufinteressenten nach Wohnungen ist, dokumentieren eindrucksvoll die Daten des Berliner Gutachterausschusses für das erste Halbjahr 2021. In diesen sechs Monaten stiegen die Quadratmeterpreise für neu gebaute Eigentumswohnungen um 4 Prozent. Der Quadratmeter Wohnfläche bei einem Neubau kostete im Schnitt etwas mehr als 6.500 Euro.

Für die meisten kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Auch in den nächsten Jahren wird der Preistrend bei Neubauwohnungen wohl nach oben weisen. Mag sein, mit der einen oder anderen konjunkturell bedingten Abkühlung. Viel mehr aber auch nicht, denn der Berliner Immobilienmarkt ist – im wahrsten Wortsinn – bärenstark.

Immobilien als Altersvorsorge

Ob nun das Einfamilienhaus, die Eigentumswohnung oder das Mietobjekt – Immobilien sind in jedweder Hinsicht eine erstklassige private Altersvorsorge. „Selbstnutzer profitieren, sofern die Immobilie im Rentenalter schuldenfrei ist, vom sogenannten mietfreien Wohnen. Vermieter wiederum können mit den Mieteinnahmen ihre gesetzliche Rente spürbar aufbessern“, erklärt Ioannis Moraitis.

Zudem ist eine Immobilie vor allem im Alter ein erstklassiger Inflationsschutz, was man von Geldleistungen wie die gesetzliche Rente oder auch staatlich geförderte Zusatzvorsorge wie Riester-Rente oder Basis-Rente nicht gerade behaupten kann. Immer vorausgesetzt, dass die der Immobilie Lage stimmt.

Denn es macht schon einen Unterschied, ob der Ruheständler eine Eigentumswohnung in Berlin besitzt oder ein Haus im Harz. Die Wohnung muss nicht unbedingt in einem der Berliner Trendbezirke liegen. Ein paar Straßen weiter sind die Standorte oft vergleichbar attraktiv.

In den vergangenen 15 Jahren waren Immobilien in Berlin gleichsam ein Selbstläufer. In dieser Zeit betrug die Wertsteigerung alles in allem rund 120 Prozent.

Und wann ist der beste Zeitpunkt, um sich am Berliner Immobilienmarkt – ob nun als Selbstnutzer oder als Investor – zu engagieren? „So früh wie möglich“, beantwortet Ioannis Moraitis diese Frage. Wobei es im Grunde keinen „besten“ Zeitpunkt gebe, da die Preise für neu gebaute Eigentumswohnungen auch künftig nach oben tendieren werden. Deshalb „dürfte sich ein Kauf auch in zwei oder drei Jahren längerfristig lohnen“, ist Ioannis Moraitis überzeugt.