Hochrechnung: Grüne und SPD bei Berlin-Wahl fast gleichauf

Berlin - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich nach der ersten Hochrechnung kein klarer Sieger ab. Die Grünen erreichten demnach 22,5 Prozent, die SPD lag in den Zahlen des RBB bei 21,9 Prozent, wie der Sender am Abend berichtete.

Für ein Zweierbündnis von SPD und Grünen würde es demnach nicht reichen, nur Dreierbündnisse wären möglich.

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey winkt bei der Wahlparty der Berliner SPD den Anhängerinnen und Anhängern zu. Bernd Von Jutrczenka/dpa

Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, wählt in Berlin-Friedrichshain. Bernd von Jutrczenka/dpa

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kommt mit seiner Frau Kathleen ins Wahllokal. Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Klaus Lederer (Die Linke), Spitzenkandidat fürs Amt des Regierenden Bürgermeisters, gibt seine Stimme ab. Fabian Sommer/dpa

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Abgeordnetenhauswahl, kommt mit ihrem Mann Oliver Jarasch zur Stimmabgabe in Berlin-Schmargendorf. Christoph Soeder/dpa