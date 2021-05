Hildburghausen: Identität des Toten nach Brand geklärt

Gut eine Woche nach dem Brand einer ehemaligen Turnhalle in Hildburghausen ist die Identität des Todesopfers geklärt. Es handle sich zweifelsfrei um einen 56-jährigen Bewohner des Gebäudes, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Er wurde durch eine rechtsmedizinische Untersuchung identifiziert. Die Todesursache selbst ist noch nicht abschließend geklärt. Laut Polizei deuten Hinweise jedoch darauf hin, dass der Mann bei Brandausbruch noch am Leben war. Brandursache sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt in der Elektroinstallation des Gebäudes gewesen.

Die einstige Turnhalle war bei dem Brand völlig zerstört worden. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde so stark beschädigt, dass dessen vier

Bewohner zunächst nicht wieder zurückkehren konnten.

Ein anderer Brandfall mit einem Toten in Thüringen hatte sich hingegen als Gewaltverbrechen entpuppt. Ein 59-jähriger Mann, der am vergangenen Sonntag nach einem Feuer in seiner Wohnung in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) tot aufgefunden wurde, ist nach Erkenntnissen der Polizei offensichtlich umgebracht worden. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann schon vor Ausbruch des Feuers tot war. Außerdem wurden Spuren von Gewalteinwirkung gefunden. Eine 25-köpfige Mordkommission ermittelt. (dpa)