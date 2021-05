Großeinsatz in Erfurt Großeinsatz in Erfurt: Mann auf Oberleitungsmast hält Polizei neun Stunden in Atem

Erfurt - Nach stundenlanger Sperrung bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs läuft der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Erfurt wieder reibungslos. Es gebe keine Ausfälle oder Verspätungen mehr, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. In der Nacht hatte die Bahn noch darauf hingewiesen, dass es bis in die Vormittagsstunden zu Störungen im normalen Bahnbetrieb kommen ...