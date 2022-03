GNTM-Model Dascha spricht über ihre Familie im Kriegsgebiet der Ukraine

Magdeburg/DUR/it - Bei GNTM hat es Dascha Carriero 2021 ins Finale geschafft. Die junge Frau stammt ursprünglich aus der Ukraine. Nur sie und ihre Mutter leben in Deutschland - der Rest ihrer Familie im Kriegsgebiet.

Ihre Patentante ist mit ihren Kindern zu Beginn des Krieges aus der Stadt in ein Dorf gezogen, um so dem Schlimmsten zu entfliehen. "Den ganzen Tag lang fuhren russische Panzer an dem Hause vorbei, in dem sie sich versteckt gehalten haben. Das ganze Haus wackelte", sagte sie im Interview mit Seven.One. Ein paar Familienmitglieder konnten die Flucht ergreifen und sind sicher bei ihr in Deutschland angekommen.

Ihre Großeltern hingegen befinden sich weiterhin im Kriegsgebiet, da sie aufgrund ihres Alters nicht fliehen können, sagt Dascha weiter. "Es könnte jeden Moment was passieren und das bricht mir das Herz", sagt sie, denn ihre Oma und ihr Opa wohnen in einem Hochhaus im siebten Stock.

Auch ihr Onkel sei in Sumy geblieben und helfe dabei, Barrikaden aus Sandsäcken zu errichten. "Ich möchte, dass der Krieg endlich aufhört. Es sterben ohne Ende Menschen, es leiden Kinder und Tiere", sagt das Model.

Erst kürzlich hat Dascha Carriero ein Zeichen gesetzt. Als sie für Designer Samuel Gärtner gelaufen ist, hat sie während ihres Walks die ukrainische Flagge getragen. Auch auf Instagram hat sie viel Zuspruch von ihren Followern für diese Aktion bekommen.