Gesundheit ist kein Trend, sondern das Fundament

Eine Studie von 2021 bezüglich der Arbeitszufriedenheit stellte heraus, dass unsere Gesundheit in dem Jahr weitaus tiefgehender von der Coronakrise beeinflusst wurde als wir es selbst vermuteten – und das auch ohne eine Ansteckung mit COVID-19. Befragt wurden tausend Erwerbstätige im Home-Office zu Beginn der Pandemie bis März 2021. Die Resultate sind in ihrer Drastik genauso beunruhigend wie nachvollziehbar. Es kann für jede:n Einzelne:n eine Bereicherung sein, sich mit den Ergebnissen etwas mehr zu beschäftigen.

Aus den Erfahrungen anderer lernen

Warum werden solche quantitativen Studien eigentlich immer wieder erhoben? Warum sollten sie für uns interessant sein? Darauf gibt es mehrere Antworten. Auf Ebene des Individuums ist ein Grund besonders wichtig: Sie sind ein Spiegel unserer Zeit und Gesellschaft. Die Ergebnisse darin geben Einzelschicksalen eine Stimme. Wir können anhand dessen feststellen, dass es anderen Menschen genauso geht, wie uns, also dass wir kein Einzelfall sind. Wir können bei manchen Fragen überlegen, ob wir das Gleiche geantwortet hätten oder uns überlegen, warum wir über ein Thema anders denken. Durch das Lesen von Antworten mehrerer tausend Stimmen können wir außerdem über eine große Menge Menschen Dinge erfahren, mit all denen wir in der Realität niemals hätten reden können.

Das ist der informierende, reflektierende Part solcher Studienergebnisse. Daran schließt sich ein weiterer, noch entscheidender Teil an. Durch das Lesen solcher Berichte werden wir sozusagen ins soziale Bild gerückt. Was stellen wir mit dieser Erkenntnis an? Am besten wäre: Wir lernen daraus. Für uns selbst können wir aus den Antworten und Erfahrungen anderer einen Mehrwert ziehen. Es klingt etwas impertinent, aber das Motto lautet hier: Lerne aus den Fehlern anderer.

Verantwortung haben heißt stets informiert sein

Besonders interessant sind solche Erkenntnisse für Menschen, die Verantwortung für eine Gruppe haben. Beispielsweise als Führungskraft ist es aus verschiedenen Gründen manchmal schwierig, eigene Mitarbeitende zu erreichen. Vor allem in Coronazeiten mit räumlicher Distanz, Krankheit und privater Auslastung kamen nachhaltige, empathische Gesprächsmomente mit einzelnen Mitarbeitenden zu kurz. Außerhalb von Krisenzeiten führen arbeitsintensive Phasen, hohe Nachfrage, finanzielle Engpässe oder Unterbesetzung – grob gesagt: Stress – dazu, dass Vorgesetzte und Angestellte über längere Zeit nicht tiefgehend und ehrlich miteinander sprechen. Stellen Führungskräfte fest, dass trotz einer intakten Gesamtsituation wenig auf sie zugegangen wird oder andersherum, stellen Arbeitnehmende fest, dass Vorgesetzte wenig Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse nehmen, dann liegt das meistens an einer starken Hierarchie in einem eingefahrenen, tradierten System, das wenig Raum für Vertrauen bietet. Die Situation auf Abstand zu betrachten und sich, vor allem als Führungsperson, mit der aktuellen Zufriedenheit jeder:s Einzelnen zu beschäftigen, ist unabdingbar für ein angenehmes, starkes Teamgefühl. Dafür kann es hilfreich sein, Ergebnisberichte aktueller Umfragen über Arbeitszufriedenheit zu lesen und sich umzuhören, wie es anderswo so läuft. Im Idealfall wird daraufhin ein Handlungsbedarf erkannt.

Körperliche Fitness leidet unter pandemiebedingten Einschränkungen

Im Fall der anfangs beschriebenen Studie ging es um die Auswirkungen des Home-Office. Die Überschrift des ersten Kapitels, das den Ton für den gesamten Bericht angibt, lautet: „Leben im Lockdown – Körper und Psyche schlagen Alarm.“ Darin wird eine gesundheitlich negative Entwicklung geschildert, die die meisten Erwerbstätigen während Corona durchgemacht haben. Im Laufe der Monate seit 04/2020 machte sich eine erdrückende Lethargie mit Lust auf gar nichts breit. Studienteilnehmende schilderten explizit, dass sie deutlich bemerkten, wie ihre Gesundheit unter den Umständen litt. Der mentale Zustand vieler Befragter wurde beeinträchtigt durch eine negative Stimmung und ein Gefühl der Einsamkeit. Besorgniserregend ist zusätzlich die körperliche Fitness, die bei vielen Arbeitnehmenden abnahm. Die Hälfte der Befragten trieb nach einiger Zeit im Home-Office weniger oder gar keinen Sport mehr. Beunruhigende 56 Prozent sagten, dass sie sich ungesünder ernährten als sonst. Gleichzeitig hatten die meisten keine Motivation mehr, irgendetwas an ihrem Leben zu ändern.

Arbeitgebende sollten über den gesundheitlichen Zustand ihrer Mitarbeitenden Bescheid wissen

Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Um einen Körper gesund zu halten, braucht es einen gesunden Geist. Beides bedingt sich gegenseitig und ist voneinander abhängig. Feststeht: Arbeitgebende sollten über den gesundheitlichen Zustand ihrer Mitarbeitenden Bescheid wissen. Denn nur mit gesunden Menschen lässt sich überhaupt zusammenarbeiten und -leben. Das ergibt sich nicht aus einem bloßen: „Wie geht es Ihnen? – Gut, danke.“ Es braucht einen gezielten Fokus im Unternehmen darauf und ein einfühlsames Setting durch Vorgesetzte. Erreicht wird das durch eine betriebliche Krankenversicherung. Somit wird die heutige Agenda „Gesundheit“ in die Personalpolitik eines Unternehmens ernsthaft aufgenommen. Daraus entsteht der aktuell interessanteste Wettbewerbsvorteil auf dem Bewerbungsmarkt. Er kommt weit vor einem Dienstwagen, Betriebsfeiern oder anderen Statussymbolen.

Gesundheit ist stärker in den Fokus von Unternehmen gerückt

Marius Michael erstellt mit seiner Kundschaft individuelle Versicherungspakete für deren Unternehmen. „Die in der Studie aufgezeigte Entwicklung des Gesundheitszustandes seit Pandemiebeginn ist sehr bedenklich. Führungskräfte, die davon Kenntnis haben, können Maßnahmen ergreifen. Um die Gesundheit des eigenen Teams aufrechtzuerhalten und Gesundheitsvorsorge zu leisten, ist die Bereitstellung einer betrieblichen Krankenversicherung das höchste Maß. Es gibt keine bessere Art und Weise seinen Mitarbeitenden Wertschätzung und Sicherheit zu vermitteln.“ sagt der langjährige Experte in Versorgung von Mitarbeitenden und Firmenversicherung.

„Im Bewerbungsgespräch spüren Kandidat:innen sofort, dass sich der Arbeitgebende im Gespräch ernsthaft um seine Belegschaft kümmert. Bereits im Betrieb angestellte Mitarbeitende profitieren ab dem ersten Tag und unabhängig vom tatsächlichen Gesundheitszustand von einer bKV. Die Vorteile sind durch die finanzielle Unterstützung unmittelbar erlebbar.“ erklärt Marius Michael zur Frage der Vorteile einer betrieblichen Krankenversicherung. Warum ist das genau jetzt so wichtig? „In Krisenzeiten der Pandemie ist das Interesse am Gesundbleiben hoch. Nicht nur durch eine Ansteckung, sondern auch durch Home-Office und Lockdowns wird die Gesundheit gefährdet.“ bestätigt Michael wie auch die Ergebnisse der Coronastudie.

Gesund sein und gesund bleiben

Wenn das Wohlbefinden des Teams den Vorgesetzten ein besonderes Anliegen ist, dann beschäftigen sie sich nicht nur mit der Gesundheit ihrer Angestellten in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart. Gründe hierfür sind aus menschlicher und unternehmerischer Sicht relevant. Denn nur mit einem gesunden Team lässt sich alles erreichen. Aktuell gilt es dabei, die gesundheitlichen Rückschläge und Einbußen aus der Pandemie nun wieder aufzuholen. Die Rede ist von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Dafür gibt es speziell für Firmen und Versicherungen konzipierte App-Lösungen, die für alle Angestellten des Betriebs personalisierte Gesundheitsziele und -pläne entwickeln. Humanoo ist ein Vorreiter dessen und ihre simple Mission lautet: „Making people healthier“. Der CEO der Software Philip Pogoretschnik verdeutlicht den Marketingrelevanten Vorteil aus seinem Produkt: „Arbeitnehmende sind heute in der Lage deutlich höhere Ansprüche an Unternehmen zu stellen. Daher wird von Arbeitgebenden erwartet, sich um deren Wohlergehen sorgen. Führungskräfte, die es schaffen, sich effektiv und nachhaltig um die Gesundheit und das Wellbeing der Mitarbeitenden zu kümmern, haben einen klarer Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt.“ Der ganzheitliche Ansatz von Humanoo nimmt Rücksicht auf die Diversität jeder:s Einzelnen. Der Einstieg in die Tages- oder Wochenziele wird leichtgemacht. Spaßig darin ist, dass man es mit den Kolleg:innen gemeinsam angeht. Auch solche gesundheitsfördernden Konzepte können Teil einer betrieblichen Krankenversicherung sein.

Leichter durch die Krise mit betrieblicher Gesundheitsförderung

Durch die Krisen der Zwanzigerjahre des 21. Jahrhundert steht der Mensch stark im Fokus. Seine Verletzbarkeit, Belastungsgrenzen, Anpassungsfähigkeit und sein soziales Netzwerk wurden stärker getestet als viele es je zu vor erlebt haben. All das lässt sich nur durchstehen, wenn man gesund ist. Dafür sollte jeder und jede sorgen, zu denen wir in unserem Leben Kontakt haben – allen vorangestellt die Arbeitgebenden. Denn eigentlich sind sie stärker von unserem Wohlbefinden abhängig als wir von ihnen.