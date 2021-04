Fehler beim Bremsen Fehler beim Bremsen: Mopedfahrerin gerät unter Traktor und verletzt sich schwer

Schleiz - Eine Mopedfahrerin ist im Saale-Orla-Kreis mit ihrem Gefährt unter das Hinterrad eines Traktors gerutscht und hat sich schwer verletzt. Die 20-Jährige habe vermutlich zu stark gebremst, als das Fahrzeug ihr in einer Kurve in Schleiz entgegenkam, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Sie erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Klinikum. Der Fahrer des Traktors blieb bei dem Unfall am Montagnachmittag unverletzt. ...