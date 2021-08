Auch für den Agrarsektor entscheidend

In vielen Branchen schafft die fortschreitende Digitalisierung die Grundlage für effiziente Arbeitsabläufe und eine schlanke Verwaltung. Oft wird an Handel und Industrie gedacht, wenn die Vorzüge der digitalen Transformation betrachtet werden. Dabei bietet die Umstellung auf modernste Technologie in allen Branchen wertvolle Potenziale. Die Landwirtschaft gehört zu diesen unterschätzten Feldern, wobei längst digitale Speziallösungen auf das Agrarumfeld abzielen.



Betriebsführung auf zeitgemäßem Niveau



Die traditionelle Landwirtschaft ist nicht nur eng mit der Kultur in unserer Region verbunden, vielmehr steht sie seit Jahrzehnten für gefragte und unverzichtbare Arbeitsplätze. Auch wenn der Agrarsektor in Zeiten der Dienstleistungsgesellschaft schnell untergeht, sind die Arbeiten professioneller Landwirte nicht nur für die regionale Wirtschaft von großer Bedeutung. Kosten- und Wettbewerbsdruck machen es dabei für jeden Betrieb notwendig, sich Modernisierungen zu öffnen und effektive Ansätze für den Fortbestand des Unternehmens zu finden.



Neben technischen Anlagen und Geräten fallen Buchhaltung und Verwaltung eine besondere Bedeutung zu. Neben der täglichen Arbeit auf Feldern und in Ställen möchten die meisten Landwirte nicht unnötig viel Zeit im Büro verbringen müssen. Tatsächlich lässt sich dank moderner Digitaltechnik die Verwaltung bis hinunter zum einzelnen Tier effektiver denn je gestalten. Einzig notwendig ist die Umstellung auf eine moderne Software-Lösung, für die kein Landwirt umfassende IT-Kenntnisse besitzen muss.



Praxisnahe Lösungen zur betrieblichen Digitalisierung



Programme für die Buchhaltung oder Unternehmensführung gibt es viele. Diese gehen jedoch häufig an den Bedürfnissen vorbei, die sich speziell im Umfeld der Landwirtschaft ergeben. Spezialisten wie 365FarmNet lösen dieses Problem und bieten Anwendungen an, die sich an den Bedarf des einzelnen Betriebs anpassen lassen.



Softwares dieser Art bestehen aus einer Basis-Anwendung, die intuitiv zu bedienen ist und die Buchhaltung des landwirtschaftlichen Betriebs grundlegend vereinfacht. Hinzu kommen Module, die sich exakt an den Anforderungen des einzelnen Betriebs orientieren. Wird eine Viehzucht betrieben, lässt sich beispielsweise ein effektives Herdenmanagement vom Büro aus durchführen. Binnen weniger Sekunden stehen Informationen zu jedem einzelnen Tier bereit, die sich flexibel zusammenstellen lassen. Das funktioniert natürlich auch von unterwegs, zum Beispiel über das Smartphone.



Für alle Arbeitsvorgänge in der Landwirtschaft ist ebenfalls eine intuitive Erfassung und Verarbeitung möglich. Anstatt sich stundenlang mit der Dokumentation von Arbeitsvorgängen befassen zu müssen, werden diverse Kerninformationen automatisiert erfasst. Dies hilft nicht nur im Arbeitsalltag weiter, sondern erleichtert den Umgang mit Behörden wie dem Finanzamt oder die Stellung von Subventionsanträgen.



Keine Angst vor der Digitalisierung haben



Das Klischee sagt Landwirten gerne nach, dass diese eher konservativ bei Althergebrachtem bleiben. Der Blick in die Praxis zeigt ein anderes Bild. Längst ist eine junge Generation an Landwirten nachgerückt, die Agrarwissenschaften studiert haben und offen für digitale Lösungen sind. Diese sind schneller in den Betrieb implementiert als gedacht und schaffen die Grundlage, auch in den kommenden Jahren in eine erfolgreiche Zukunft zu schauen.



Natürlich schließt der Einsatz einer speziellen Software für Landwirte nicht aus, sich mit weiteren Lösungen für die digitale Buchhaltung und ähnliche Anwendungen zu befassen. Wichtig ist, als Landwirt oder anderer Betrieb den individuellen Bedarf zu kennen und bei der Auswahl von Software adäquat umzusetzen.



Sich hier beraten zu lassen, beispielsweise durch Herausgeber von Software wie 365farmnet, schafft die Grundlage für eine maßgeschneiderte Umstellung. Dies dient neben der Arbeitserleichterung natürlich auch der langfristigen Kostenoptimierung.

Durch den steten Strukturwandel und gesamtgesellschaftliche Veränderungen stehen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft leider nicht so da, als wären sie sonderlich gut gefragt. Tatsächlich besteht in der Ladwirtschaft eher ein Imageproblem. Für den gesamten Sektor könnte man sich eventuell eine Potentialsteigerung herleiten, den rein landwirtschaftlichen Betrieben fehlt häufiges eher geeignetes Personal.