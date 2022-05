Neue Konzepte für veränderte Gegebenheiten

Während der Corona-Pandemie hat sich die Art beispielsweise Meetings abzuhalten stark verändert. Der Umstand, dass viele Mitarbeitende vom Büro ins Homeoffice gewechselt haben, hat den Trend für Online-Meetings angefacht und Zoom, MS Teams, FaceTime und Co. konnten einen immensen Anstieg ihrer Sitzungszahlen verzeichnen. Innovative Ideen wie die von Explain, einer führenden Präsentationsagentur, zeigen neue Wege, wie sich Inhalte spannend vermitteln lassen.

Sich ändernde Rahmenbedingungen

Ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Quartalsergebnis, eine Idee oder eine wissenschaftliche Erkenntnis; wann immer es darum geht, einen wichtigen Inhalt zu präsentieren, braucht es eine exzellente Vorbereitung sowie den richtigen „Rahmen“ beziehungsweise das optimale Format. Was vor Corona zumeist offline in einem Meeting-Raum, einer Kongress- oder Messehalle stattfinden konnte, wurde entweder gänzlich online oder zumindest in Form einer hybriden Variante geplant.

Die Vorteile neuer Lösungen im Bereich der Präsentationsevents, vor allem von Online-Meetings, sind vielfältig. Beispielsweise entfallen die Kostenfaktoren für Location und aufwendige Veranstaltungstechnik. Zudem kann auf teilweise lange Reisen verzichtet werden, wodurch Online-Events oder hybride Modelle auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes gedacht werden müssen. Es gilt Konzepte so zu entwickeln, dass Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem mitgerissen werden und nicht vor der kleinen Zoom-Kachel sitzen.

Professionelle Präsentation im Präsentations-Lab

Die Möglichkeiten, die etwa das explain-Lab mit seiner 15 m2 LED-Wall, dem multifunktionalen Podest sowie der modernen Licht- und Tontechnik bietet, haben auch zu einem Umdenken hinsichtlich der Inszenierung geführt. Der Trend entwickelt sich in Richtung professionell gestreamter Events, seien sie live, hybrid oder vollständig digital.

Geschäftsführer Jonas Keller sagt dazu: „Aus diesem Grund haben wir auch das Explain Studio ins Leben gerufen - hier kann man professionell Inhalte auf einer großen Bühne präsentieren und einfach an Mitarbeiter streamen. Eine gute Präsentation bringt Professionalität in jedes Home-Office und lässt Inhalte wirksamer kommunizieren.“ Er ist sich allerdings auch bewusst, dass ein perfekter Live-Moment durch keine noch so hochwertige Online-Präsentation ersetzt werden kann.

Schon in den letzten drei oder vier Jahren hat sich gezeigt, dass Unternehmen, die die neuen Möglichkeiten der Präsentation nutzen möchten, immer häufiger den Wunsch äußern, nicht nur eine professionelle Optik nutzen zu wollen, sondern auch über die von ihnen zu präsentierenden Inhalte offener und selbstkritischer zu sprechen. Der Wunsch nach einer eingängigen Storyline mit klassischem "roten Faden" gilt inzwischen nicht mehr al ein "Nice to have" sondern als Selbstverständlichkeit. Jonas Keller beschreibt die Bedeutung so: „Diese Storyline ist eine entscheidende Komponente, mit der man sich von der breiten Masse anderer Vorträge und Präsentationen abheben kann.“

Kommunikation im direkten Austausch oder im digitalen Raum

Jonas Keller, CEO explain © Explain.de

Arbeitet man auf Grundlage einer gut strukturierten Präsentation, wird der entscheidende Unterschied in der Regel natürlich die herrschende Atmosphäre sein. Besitzt der Sprecher nicht nur Charisma, sondern arbeitet auch noch mit starken Folien und guten Inhalten, dann ist es für Zuschauer bzw. Zuhörer wesentlich leichter, geistig bei der Sache zu bleiben. Sitzt man hingegen im Homeoffice vor dem Rechner, fühlt man sich unbeobachtet und neigt dazu, beim kleinsten Anflug von Langeweile aufs Handy zu schauen, anstatt den Vortrag weiter aufmerksam zu verfolgen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Zuschauer auch bei einem digital-basierten Meeting mit einbeziehen kann. Das geling mit der bereits genannten Storyline oder auch mit einer spannenden Umfrage. Die Mühe solcher „Auflockerungen“ ist auf jeden Fall sinnvoll, vollkommen unabhängig davon, ob es sich um eine digitale oder analoge Inszenierung handelt.

Die Zukunft ist live, hybrid oder digital

Zugegebenermaßen eignet sich nicht jede Präsentationsform für jeden Inhalt. Hier gilt es abzuwägen, ob es sinnvoll ist, auf eine reine Live-Veranstaltung zu setzen, eine hybride Meeting-Form mit physischem und virtuellem Publikum zu wählen oder doch ganz auf die virtuelle Variante zu setzen. Menschen über verschiedene Kanäle hinweg zu begeistern, gelingt nur, wenn die Qualität des gesamten Auftritts entsprechend hoch ist.

Vorbereitung, Aufbereitung und Bereitstellung sollten immer auf höchstem Niveau stattfinden. Die Erfahrung zeigt, dass auch kurze fünf Minuten Aufmerksamkeit ein wertvolles Geschenk sind, das man bekommt. Mit dieser Zeitspanne muss man vertrauenswürdig umgehen, weil dann die einmalige Chance besteht, dass man etwas bewegen kann.

Explain-Geschäftsführer Jonas Keller erklärt, wie sich die Meeting-Szenerie zukünftig entwickeln wird: „Konzepte, welche den Trends folgen, werden so schnell nicht wieder gehen. Zwar wird ein persönliches Networking niemals ein virtuelles ersetzen, aber gerade bei sehr großen Events, welche mehrere 100 Mitarbeiter aus vielen Ländern vorher via Flugzeug, Bahn oder Auto anreisen hätte lassen, kann virtuell sehr gut funktionieren.“ Beispielsweise bei Jahreshauptversammlungen welche eher informativ ist kann der Streaming-Ansatz sehr gut funktionieren, ist sich Jonas Keller sicher. Im Vergleich zum Mitarbeiter-Sommerfest: Jenes wird auch weiterhin am besten analog stattfinden.