Zwölf Kreative gestalten Ausstellung der Künstlerstadt Kalbe

Kalbe - In der Galerie des Vereins Künstlerstadt Kalbe in der Altmark startet das neue Jahr mit einer Ausstellung, die von zwölf Künstlerinnen und Künstlern der Region gestaltet wird. Nach der Eröffnung von „Land macht Kunst“ am Donnerstag werden die insgesamt 60 Werke bis 26. Februar in der „Galerie die 8“ gezeigt. Die Vielfalt der ausgestellten Kunst sei groß, hieß es von dem Verein, der die Kleinstadt im Altmarkkreis Salzwedel und die strukturschwache Region erfolgreich mit Kunst und Kultur belebt. Erst kürzlich hatte der Verein dafür den „Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt 2022“ bekommen.

Präsentiert werden den Angaben zufolge Malerei, Fotografie, Zeichnung, Patchwork und Bodypainting. Ziel sei es, die rund 100 Quadratmeter große Galerie mit Kunstwerken und Arbeiten kreativer Menschen vom Land zu füllen.