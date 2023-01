Zwei Wochen vor Rückrundenstart: 96 in guter Form

Belek - Auch der viele Regen in der Türkei hat Hannovers Trainer Stefan Leitl die gute Stimmung nicht verderben können. Ganz im Gegenteil: Der 96-Coach sieht sein Team zwei Wochen vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern voll auf Kurs. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Leitl zum Ende des Trainingslagers in Belek. Am Sonntag kehrten die Niedersachsen in die Heimat zurück. Nach zwei freien Tagen beginnt am Mittwoch die heiße Phase der Vorbereitung.

Am letzten Tag in der Türkei gab es für die 96er beim Testspiel-Doppelpack einen Sieg und eine Niederlage. Zunächst verlor Hannover am Samstag gegen Debreceni VSC aus Ungarn mit 1:2 (1:0). Nachdem Louis Schaub die Niedersachsen vor der Pause in Führung gebracht hatte, drehten die Ungarn das Spiel nach dem Seitenwechsel. Im zweiten Test des Tages feierte das Leitl-Team dann ein 2:1 (1:1) gegen den bulgarischen Europa-Conference-League-Teilnehmer Ludogorez Rasgrad. Nicolo Tresoldi und Derrick Köhn erzielten die Treffer für die 96er.

„Es war ein hochverdienter Sieg gegen eine richtig gute Mannschaft“, sagte Leitl: „Ich finde, wir waren sehr kompakt, haben kaum was zugelassen und schon in der ersten Hälfte drei bis vier gute Chancen gehabt“, lobte der 96-Coach. Sorgen bereiten lediglich die angeschlagenen Julian Börner (Muskelverhärtung im Oberschenkel) und Maxi Beier (Belastungssteuerung wegen Knieproblemen).