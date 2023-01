Bad Dürrenberg - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 187 bei Bad Dürrenberg (Saalekreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto sei beim Überholen in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher in Halle am Mittwochabend. Ein Mensch sei schwer und einer leicht verletzt worden.