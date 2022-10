Zwei Unfälle mit Schwerverletzten: A1 gesperrt

Wildeshausen - Nach zwei Auffahrunfällen nahe Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) mit zwei Schwerverletzten bleibt die Autobahn 1 wegen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Münster bis Donnerstagvormittag gesperrt. Dies teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn am Morgen mit. Die Sperrung soll gegen 11.00 Uhr aufgehoben werden. Bei den Unfällen auf der A1 in der Nacht zum Donnerstag war der Polizei Oldenburg zufolge ein Wohnmobilfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Dadurch bildete sich ein Rückstau, in welchem ein Lkw-Fahrer auf einen weiteren Lastwagen auffuhr.