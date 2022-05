Zwei Tote in abgelegenem Wohnhaus bei Hannover entdeckt

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden.

Neustadt am Rübenberge/dpa/DUR - In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. Die Frau und der Mann wurden den Angaben der Polizei zufolge am Montagnachmittag in dem Haus im Ortsteil Hagen entdeckt, berichtet die Leipziger Volkszeitung.

Zuvor soll sich laut Hannoversche Allgemeine Zeitung ein Mann bei der Polizei gemeldet haben, der seine Angehörigen nicht erreichen konnte. Ebenfalls soll es sich bei den Toten vermutlich um ein Ehepaar handeln, das den ersten Spuren nach gewaltsam zu Tode gekommen sein soll. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.