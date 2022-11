Zwei Tote bei Brand von Einfamilienhaus in der Altmark

Osterburg - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Osterburg in der Altmark sind zwei Menschen gestorben. Dabei soll es sich nach Angaben der Stendaler Polizei vom Dienstag um die beiden 80 Jahre alten Hauseigentümer handeln. Der Mann und die Frau seien am Montagabend durch die Feuerwehr gefunden worden - der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Das Haus sei unbewohnbar, zur Brandursache ermittele die Kriminalpolizei, hieß es.