Zwickau - Verteidiger Davy Frick von Drittligist FSV Zwickau ist nach seinem Platzverweis im Spiel bei Rot-Weiss Essen (1:1) für zwei Ligaspiele gesperrt worden. Der 32-Jährige fehlt seinem Team damit gegen den VfL Osnabrück und Waldhof Mannheim, wie die Sachsen am Dienstag bei Twitter mitteilten. Frick hatte am Samstag in Essen nach einem groben Foul von hinten in der 88. Minute die Rote Karte gesehen.