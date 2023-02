Falkenstein - Ein 82-Jähriger hat in Falkenstein im Vogtlandkreis zwei Seniorinnen mit seinem Auto angefahren. Durch den darauffolgenden Sturz verletzte sich eine 70-Jährige schwer und eine 91-Jährige leicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 82-jährige Fahrer hatte die beiden Frauen am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen nicht bemerkt.