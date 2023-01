Zwei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Erfurt

Erfurt - Bei einem Unfall im Erfurter Vorort Alach sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Auto eines 70 Jahre alten Mannes am Nachmittag in eine Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der 70-Jährige und der 52 Jahre alter Fahrer des anderen Autos seien schwer verletzt worden.

Zur Unfallursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen, die Ermittlungen dauerten an. Auch zur Höhe des Sachschadens seien noch keine Aussagen möglich.