Zwei Pkws in Söhlde durch Brand beschädigt

Söhlde - In Söhlde (Landkreis Hildesheim) ist durch einen Brand in der Nacht auf Montag ein Pkw vollständig zerstört und ein weiterer beschädigt worden, eine angrenzende Hecke fing Feuer. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die 30 Einsatzkräfte vor Ort konnten verhindern, dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 22.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug durch einen Feuerwerkskörper in Brand geriet.