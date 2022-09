Zwei Geschäfte in Stuhr nach Telefondrohung geräumt

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Stuhr - Nach einem Drohanruf hat die Polizei in Stuhr im Landkreis Diepholz am Donnerstagvormittag zwei Einkaufsmärkte geräumt. Zahlreiche Polizeikräfte seien vor Ort, sagte ein Sprecher. Womit genau der Anrufer gedroht hatte, war zunächst unklar. Bei den evakuierten Geschäften handelte es sich um einen Supermarkt und ein Möbelhaus in einem Gewerbegebiet. Anwohner wurden von der Polizei auf Twitter aufgefordert, den Bereich um die Carl-Zeiss-Straße umfahren.