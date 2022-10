Zwei Brände mit hohem Sachschaden in Harsleben

Harsleben - In Harsleben bei Halberstadt im Landkreis Harz ist es am späten Sonntagabend zu zwei Bränden mit hohem Sachschaden gekommen. Zunächst seien auf dem Gelände eines Busunternehmens zwei Reisebusse aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Mehr als 30 Feuerwehrleute hätten verhindert, dass weitere Fahrzeuge Opfer des Feuers wurden. Allein hier betrage der Sachschaden mehr als 200.000 Euro, hieß es.

Kurze Zeit danach sei ein Auto unter einem Carport in Harsleben abgebrannt. Auch hier ist die Ursache laut Polizei noch unbekannt. Der Schaden beziffere sich auf insgesamt 50.000 Euro. Die Ermittlungen zu beiden Bränden dauern an, hieß es.