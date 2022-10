Zwei 20-Jährige nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

Jena - Zwei 20-Jährige sind bei Arbeiten am Gebäude der Fachhochschule Jena von einem etwa vier Meter hohen Gerüst gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Männer arbeiteten am Donnerstagnachmittag gemeinsam am Gebäude, als ihr 16-jähriger Kollege das Gerüst, welches auf Rollen gelagert war, verschieben sollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam das Gerüst durch Unebenheiten im Boden ins Wanken und kippte um. Die beiden Männer zogen sich bei dem Fall zum Teil schwere Verletzungen zu. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.