Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn: Drei Verletzte

Halle - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn sind in Halle drei Menschen verletzt worden. Der Wagen und die Tram stießen am Donnerstagmittag an einer Ampel zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autoinsassen mussten aus ihrem Wagen befreit werden, auch der Straßenbahnfahrer wurde verletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang noch, der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Nach dem Unfall kam es zu erheblichen Behinderungen im Stadtverkehr.