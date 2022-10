Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin verletzt

Berlin - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 59-jährige Radfahrerin in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Die Frau fuhr am Samstagnachmittag in Britz von einem Radweg auf eine Kreuzung und wurde dort von dem Auto erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau erlitt Verletzungen am Arm, Bein, Kopf und Rumpf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist, ob die Frau oder der Autofahrer Grün hatten, dazu gebe es gegensätzliche Aussagen von Zeugen.